Российская таможня отчиталась об изъятии у гражданки РФ, которая пришла в Ивангород из Нарвы, трех картин. Налогово-таможенный департамент Эстонии не стал комментировать информацию, поступившую с другого берега Наровы. Контрабандой оказалась посылка для друга.
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С проблемами на границе в Ивангороде столкнулась россиянка, которая везла из Эстонии посылку для постороннего человека, в надежде заработать на услуге.
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