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Фото На границе с Нарвой изъяли рисунок к роману, который вызвал волну самоубийств. Россиянке грозит пять лет тюрьмы

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Картина, изъятая на эстонско-российской границе в январе 2022 года, грозит пятилетнем сроком для россиянки. Роман, для которого она была написана, в свое время вызвал волну самоубийств в Европе.
Картина, изъятая на эстонско-российской границе в январе 2022 года, грозит пятилетнем сроком для россиянки. Роман, для которого она была написана, в свое время вызвал волну самоубийств в Европе. Фото: сайт ФТС

Российская таможня отчиталась об изъятии у гражданки РФ, которая пришла в Ивангород из Нарвы, трех рисунков. Налогово-таможенный департамент Эстонии не стал комментировать информацию с того берега Наровы. Контрабандой стала посылка другу.

С проблемами на границе в Ивангороде столкнулась россиянка, которая везла из Эстонии не свою посылку, в надежде заработать на услуге. 

«Инспекторы остановили 40-летнюю нарушительницу в "зеленом" коридоре пункта пропуска Ивангород. При контроле ее сопровождаемого багажа сотрудники таможни заметили два художественных полотна и графическую картину. Женщина пояснила, что перемещала предметы по просьбе знакомой за денежное вознаграждение», - сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

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