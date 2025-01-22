При пожаре в многоквартирном доме погиб человек

В 10.45 в Центр тревоги поступило сообщение о небольшом дыме, идущем из окна на пятом этаже дома на улице Кеск в городе Силламяэ. По словам звонившего, дым проникал и в соседнюю квартиру. Спасатели вошли в задымленную квартиру, где горел диван и был обнаружен труп пожилого мужчины. Пожар был потушен, а помещение проветрено. В тушении пожара принимали участие спасатели из Силламяэ и Йыхви.

К сожалению, большинство пожаров в квартирах со смертельным исходом происходит из-за неосторожного курения. В данном случае причиной пожара также могло стать курение.

Спасатели призывают людей помнить, что курение в помещении крайне опасно. Тлеющие шишки или горячий пепел могут очень быстро воспламенить окружающие горючие материалы - одеяло, мебель, газеты и т.д. Если вы живете в многоквартирном доме, рекомендуется курить на улице, на безопасном расстоянии от лестничной площадки и окон соседей. Очень важно иметь в доме правильно установленный и работающий датчик дыма, который рекомендуется проверять не реже одного раза в месяц, нажимая на проверочную кнопку.

В этом году в Эстонии в результате пожаров погибли три человека, два из них - в Ида-Вирумаа.