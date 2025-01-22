Новые власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской стороной в 2019 году. Об этом сообщило арабоязычное онлайн-издание Al Watan online 19 января. Русскоязычные СМИ обратили внимание на эту новость во вторник, 21 января.
Новые власти Сирии расторгли соглашение с РФ по порту Тартус
«Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», - цитирует заявление директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди в переводе на русский язык газета «Комменсант». Чиновник добавил, что рабочие вернутся к восстановлению оборудования, которое не было модернизировано по условиям соглашения.
«Инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" был заключен в 2019 году на срок 49 лет, - напоминает "Коммерсант". - По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал управление портом и инвестиции в его модернизацию более чем на 500 млн долларов со стороны российской стороны».
База РФ в Тартусе
В Тартусе - втором по величине порте Сирии - находится пункт материально технического обеспечения ВМФ РФ. Наблюдатели называют этот объект военной базой.
Как напоминает американский Институт изучения войны, база в Тартусе - единственная военно-морская база РФ за пределами бывшей советской территории. Москва усилила там свое присутствие еще до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы противостоять, сдерживать и контролировать любые операции НАТО в Средиземном море.
12 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», свергшей правительство Башара Асада в Сирии, и рассчитывает на сохранение своих военных баз в стране для дальнейшей борьбы с международным терроризмом в регионе.
Между тем наблюдатели и аналитики на протяжении последних недель фиксируют признаки вывоза российской военной техники из Сирии.
По мнению аналитиков, где бы ни оказались в конечном счете российские военные корабли, базировавшиеся в Тартусе, это место будет важным индикатором будущего военного присутствия РФ, особенно если они направятся в ливийский порт Тобрук.