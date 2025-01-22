В 2026 году в Таллинне наряду с действующими государственными гимназиями начнут работу два новых прикладных колледжа, созданные на базе существующих государственных профессиональных учебных заведений. Цель этого изменения - предоставить молодежи столицы широкий выбор образовательных возможностей после основной школы и сделать профессиональное среднее образование конкурентоспособной альтернативой.
Каллас: создадим в Таллинне два новых колледжа наряду с государственными гимназиями
Министр Кристина Каллас подчеркнула, что для обеспечения экономического роста Эстонии необходимо больше квалифицированных специалистов на рынке труда. «Мы создаем для молодых людей привлекательные возможности для продолжения образования после основной школы. Новое прикладное среднее образование станет конкурентоспособной альтернативой гимназиям. Наша долгосрочная цель - чтобы к 2035 году не менее 40 процентов выпускников основной школы выбирали прикладное среднее образование. Это обеспечит доступность квалифицированной рабочей силы, которая является основой экономического роста Эстонии», - добавила Каллас.
Новые образовательные центры будут созданы на основе объединения существующих государственных профессиональных учебных заведений, таких как Таллиннская школа обслуживания, Таллиннская школа экономики, Таллиннская строительная школа, Таллиннский центр промышленного образования, Таллиннская Ласнамяэская школа механики и Таллиннский политехникум.
Вопрос о включении Центра профессиональной реабилитации Астангу в состав новых образовательных центров остается на стадии обсуждения. Однако это учреждение продолжит предоставлять услуги учащимся, нуждающимся в дополнительной поддержке, по всему региону. Будущее Эстонской морской школы, функционирующей как государственное учебное заведение, будет обсуждаться совместно с Эстонской морской академией для поиска оптимального решения по предоставлению профессионального образования.
Сеть профессиональных учебных заведений Таллинна станет более эффективной благодаря реформе: дублирование специальностей будет устранено, а использование ресурсов улучшено. Также планируется сократить количество специальностей, на которые снизился спрос на рынке труда, и увеличить государственный заказ на программы обучения, востребованные работодателями.
Для выпускников основной школы, которые нуждаются во времени для определения своих интересов или устранения пробелов в знаниях, будет создана новая программа подготовительного обучения.
Новые учреждения сделают профессиональное образование более разнообразным и устойчивым, предоставляя учащимся не только знания, но и прочные контакты с работодателями, а также практический опыт, соответствующий требованиям современного рынка труда.
Новые 4-летние программы обучения будут адаптированы к потребностям рынка труда и основаны на прогнозах OSKA. Цель состоит в том, чтобы к 2035 году от 40 до 50 процентов молодежи выбирали прикладное среднее образование, что значительно превышает нынешние 25%.
Руководители новых образовательных центров начнут работу в апреле 2025 года. Подготовительный период продлится до 2026 года, а обучение в новых школах начнется в сентябре 2026 года.
Все обучающиеся на данный момент смогут завершить начатые образовательные программы в установленном порядке. В процессе объединения возможно изменение мест предоставления образовательных услуг. Создание новых колледжей станет шагом к модернизации системы образования Эстонии и повышению доступности профессионального обучения.