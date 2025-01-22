Каллас: создадим в Таллинне два новых колледжа наряду с государственными гимназиями

Министр Кристина Каллас подчеркнула, что для обеспечения экономического роста Эстонии необходимо больше квалифицированных специалистов на рынке труда. «Мы создаем для молодых людей привлекательные возможности для продолжения образования после основной школы. Новое прикладное среднее образование станет конкурентоспособной альтернативой гимназиям. Наша долгосрочная цель - чтобы к 2035 году не менее 40 процентов выпускников основной школы выбирали прикладное среднее образование. Это обеспечит доступность квалифицированной рабочей силы, которая является основой экономического роста Эстонии», - добавила Каллас.

Новые образовательные центры будут созданы на основе объединения существующих государственных профессиональных учебных заведений, таких как Таллиннская школа обслуживания, Таллиннская школа экономики, Таллиннская строительная школа, Таллиннский центр промышленного образования, Таллиннская Ласнамяэская школа механики и Таллиннский политехникум.

Вопрос о включении Центра профессиональной реабилитации Астангу в состав новых образовательных центров остается на стадии обсуждения. Однако это учреждение продолжит предоставлять услуги учащимся, нуждающимся в дополнительной поддержке, по всему региону. Будущее Эстонской морской школы, функционирующей как государственное учебное заведение, будет обсуждаться совместно с Эстонской морской академией для поиска оптимального решения по предоставлению профессионального образования.

Сеть профессиональных учебных заведений Таллинна станет более эффективной благодаря реформе: дублирование специальностей будет устранено, а использование ресурсов улучшено. Также планируется сократить количество специальностей, на которые снизился спрос на рынке труда, и увеличить государственный заказ на программы обучения, востребованные работодателями.