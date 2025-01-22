Сеть профессиональных учебных заведений Таллинна станет более эффективной благодаря реформе: дублирование специальностей будет устранено, а использование ресурсов улучшено.

В рамках реформы планируется добавить 16 новых учебных программ и увеличить объем государственного заказа на некоторые специальности. Одновременно будет сокращён набор на направления, где предложение превышает спрос.

«В сфере строительства появятся новые специальности, а также, например, программа подготовки операторов дронов. Направления, такие как автомалярное дело, садоводство, флористика, индустрия красоты и пчеловодство, сейчас выпускают больше специалистов, чем необходимо на рынке труда. В то же время мы испытываем нехватку строителей, операторов станков и логистов», - пояснила Каллас.

Для выпускников основной школы, которые нуждаются во времени для определения своих интересов или устранения пробелов в знаниях, будет создана новая программа подготовительного обучения.

Новые учреждения сделают профессиональное образование более разнообразным и устойчивым, предоставляя учащимся не только знания, но и прочные контакты с работодателями, а также практический опыт, соответствующий требованиям современного рынка труда.

Новые 4-летние программы обучения будут адаптированы к потребностям рынка труда и основаны на прогнозах OSKA. Цель состоит в том, чтобы к 2035 году от 40 до 50 процентов молодежи выбирали прикладное среднее образование, что значительно превышает нынешние 25%.