В 2026 году в Таллинне наряду с действующими государственными гимназиями начнут работу два новых прикладных колледжа, созданные на базе существующих государственных профессиональных учебных заведений. Цель этого изменения - предоставить молодежи столицы широкий выбор образовательных возможностей после основной школы и сделать профессиональное среднее образование конкурентоспособной альтернативой.
Министр Кристина Каллас подчеркнула, что для обеспечения экономического роста Эстонии необходимо больше квалифицированных специалистов на рынке труда. «Мы создаем для молодых людей привлекательные возможности для продолжения образования после основной школы. Новое прикладное среднее образование станет конкурентоспособной альтернативой гимназиям. Наша долгосрочная цель - чтобы к 2035 году не менее 40 процентов выпускников основной школы выбирали прикладное среднее образование. Это обеспечит доступность квалифицированной рабочей силы, которая является основой экономического роста Эстонии», - добавила Каллас.
Новые образовательные центры будут созданы на основе объединения существующих государственных профессиональных учебных заведений, таких как Таллиннская школа обслуживания, Таллиннская школа экономики, Таллиннская строительная школа, Таллиннский центр промышленного образования, Таллиннская Ласнамяэская школа механики и Таллиннский политехникум.
Вопрос о включении Центра профессиональной реабилитации Астангу в состав новых образовательных центров остается на стадии обсуждения. Однако это учреждение продолжит предоставлять услуги учащимся, нуждающимся в дополнительной поддержке, по всему региону. Будущее Эстонской морской школы, функционирующей как государственное учебное заведение, будет обсуждаться совместно с Эстонской морской академией для поиска оптимального решения по предоставлению профессионального образования.
В настоящее время в профессиональных училищах Таллинна имеется более 8000 учебных мест. По словам Каллас, количество мест увеличится после реформы, однако точные цифры пока неизвестны. Также необходимо учитывать новый закон об обязательном обучении до 18 лет, который вступит в силу в следующем учебном году и приведет к увеличению числа учащихся в профессиональных учебных заведениях.
Сеть профессиональных учебных заведений Таллинна станет более эффективной благодаря реформе: дублирование специальностей будет устранено, а использование ресурсов улучшено.
В рамках реформы планируется добавить 16 новых учебных программ и увеличить объем государственного заказа на некоторые специальности. Одновременно будет сокращён набор на направления, где предложение превышает спрос.
«В сфере строительства появятся новые специальности, а также, например, программа подготовки операторов дронов. Направления, такие как автомалярное дело, садоводство, флористика, индустрия красоты и пчеловодство, сейчас выпускают больше специалистов, чем необходимо на рынке труда. В то же время мы испытываем нехватку строителей, операторов станков и логистов», - пояснила Каллас.
Для выпускников основной школы, которые нуждаются во времени для определения своих интересов или устранения пробелов в знаниях, будет создана новая программа подготовительного обучения.
Новые учреждения сделают профессиональное образование более разнообразным и устойчивым, предоставляя учащимся не только знания, но и прочные контакты с работодателями, а также практический опыт, соответствующий требованиям современного рынка труда.
Новые 4-летние программы обучения будут адаптированы к потребностям рынка труда и основаны на прогнозах OSKA. Цель состоит в том, чтобы к 2035 году от 40 до 50 процентов молодежи выбирали прикладное среднее образование, что значительно превышает нынешние 25%.
Каллас добавила, что объединение некторых дублирующих специальностей не приведёт к сокращениям персонала, скорее наоборот, в будущем может ощущаться нехватка преподавателей. Единственные должности, которые окажутся лишними, - это посты директоров, поскольку вместо семи директоров, действующих сейчас, в будущем останется два.
Руководители новых образовательных центров начнут работу в апреле 2025 года. Подготовительный период продлится до 2026 года, а обучение в новых школах начнется в сентябре 2026 года.
Все обучающиеся на данный момент смогут завершить начатые образовательные программы в установленном порядке. Все существующие школьные здания будут использоваться, строительство новых кампусов не планируется. Министр также указала, что перемещения учащихся между разными зданиями маловероятны. Создание новых колледжей станет шагом к модернизации системы образования Эстонии и повышению доступности профессионального обучения.
Каллас также отметила, что новые школы и программы могут привлечь учеников из-за пределов Таллинна, однако большинство учащихся всё же будут из Харьюмаа, и нехватки мест в общежитиях не предвидится. С этим согласилась руководитель Таллиннской школы обслуживания Кристи Тарик. «Если посмотреть на статистику, большинство наших учащихся — это жители Таллинна и близлежащих волостей, поэтому они не нуждаются в местах в общежитиях. На сегодняшний день я не вижу существенного дефицита мест в общежитиях столицы», - отметила Тарик.