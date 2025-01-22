Евросоюзу следует не только тратить деньги на предотвращение войны, но и готовиться к ней, уверена глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, у спецслужб есть данные о возможной агрессии России через 3-5 лет.
Россия может уже в 2028 году начать военную агрессию против одной из стран Европейского Союза, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Многие из наших национальных разведывательных служб предоставляют нам данные о том, что Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет», - заявила Каллас в среду, 22 января, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (ЕDА) в Брюсселе.
Деталей вероятных планов агрессии Кремля она не сообщила. Вместе с тем Каллас предположила, что Европа выигрывает время, пока Украина обороняется от российского вторжения. Поэтому первоочередной задачей ЕС остается дальнейшая военная помощь Киеву. «Нет никаких сомнений в том, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью она может выиграть войну», - уверена она.
Каллас призвала увеличить расходы на оборону
Глава дипломатии ЕС призвала страны Европейского Союза увеличить инвестиции в оборону, и при этом не только тратить деньги на предотвращение войны, но и готовиться к ней. Новый президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что расходы европейцев на оборону недостаточны, подчеркнула глава европейской дипломатии.
По словам Каи Каллас, Москва сейчас тратит на военные цели почти в пять раз больше бюджетных средств, чем Брюссель: в 2024 году оборонные расходы стран ЕС составили в среднем 1,9 процента ВВП, тогда как у России этот показатель составил 9 процентов.
«Путин понимает только силу»
«Неспособность Европы инвестировать в свой военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору», - подчеркнула Кая Каллас. По ее словам, президент РФ Владимир Путин говорит только на языке силы, а слабость провоцирует его.
«Говорят, что я занимаю позицию "ястреба" в отношении России. Но я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», - добавила Каллас.
Одновременно она сообщила, что в настоящее время ведется работа над 16-м пакетом санкций против России. Говоря о поддержке Украины, Кая Каллас указала, что военная помощь ЕС этой стране на данный момент составила почти 50 млрд евро. Кроме того, до конца февраля текущего года подготовку в странах Евросоюза пройдут в общей сложности 75 тысяч украинских солдат и офицеров.