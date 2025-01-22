Россия может уже в 2028 году начать военную агрессию против одной из стран Европейского Союза, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Многие из наших национальных разведывательных служб предоставляют нам данные о том, что Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет», - заявила Каллас в среду, 22 января, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (ЕDА) в Брюсселе.

Деталей вероятных планов агрессии Кремля она не сообщила. Вместе с тем Каллас предположила, что Европа выигрывает время, пока Украина обороняется от российского вторжения. Поэтому первоочередной задачей ЕС остается дальнейшая военная помощь Киеву. «Нет никаких сомнений в том, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью она может выиграть войну», - уверена она.

Каллас призвала увеличить расходы на оборону

Глава дипломатии ЕС призвала страны Европейского Союза увеличить инвестиции в оборону, и при этом не только тратить деньги на предотвращение войны, но и готовиться к ней. Новый президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что расходы европейцев на оборону недостаточны, подчеркнула глава европейской дипломатии.