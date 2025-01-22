Фото Собака помогла: Эстония пресекла ввоз в ЕС десятков тысяч контрабандных сигарет из РФ

Налогово-таможенный департамент сообщил Rus.Postimees об изъятии крупной партии контрабандных сигарет белорусского производства, которые пытались ввезти из Псковской области, но злоумышленникам помешала служебная собака. О контрабанде белорусских сигарет сообщают и в соседней Псковской области.