Налогово-таможенный департамент сообщил Rus.Postimees об изъятии крупной партии контрабандных сигарет белорусского производства, которые пытались ввезти из Псковской области, но злоумышленникам помешала служебная собака. О контрабанде белорусских сигарет сообщают и в соседней Псковской области.
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Фото ⟩ Собака помогла: Эстония пресекла ввоз в ЕС десятков тысяч контрабандных сигарет из РФ
11 января на пограничном пункте пропуска Лухамаа собака, работающая вместе с таможенниками, помогла не допустить ввоз крупной партии контрабанды.
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