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Фото Собака помогла: Эстония пресекла ввоз в ЕС десятков тысяч контрабандных сигарет из РФ

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Налогово-таможенный департамент сообщил Rus.Postimees об изъятии крупной партии контрабандных сигарет белорусского производства, которые пытались ввезти из Псковской области, но злоумышленникам помешала служебная собака. О контрабанде белорусских сигарет сообщают и в соседней Псковской области.

11 января на пограничном пункте пропуска Лухамаа собака, работающая вместе с таможенниками, помогла не допустить ввоз крупной партии контрабанды.

«Cотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) и таможенная собака выявили на въезде в Эстонию в одном из грузовых прицепов около 30 000 контрабандных сигарет с акцизными марками Беларуси», - рассказала Rus.Postimees пресс-секретарь MTA Карин Ульвик.

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