Пересекающие границу Эстонии в сторону России неожиданно для себя узнали, что РФ запретила ввозить в страну животноводческую продукцию из ЕС. А это - легендарный «санкционный» для РФ сыр, который годами возили в подарок родственникам и знакомым, любая колбаса и даже корм для животных.
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Сыр – всё! Из Эстонии в Россию теперь нельзя везти любую животноводческую продукцию
«Людей вообще не было! Ноль человек на улице!! Я такого больше полугода не видел. Может какие-то изменения произошли…» - удивился в одном из Telegram-чатов о границе пользователь Виталий.