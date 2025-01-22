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Сыр – всё! Из Эстонии в Россию теперь нельзя везти любую животноводческую продукцию

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Ввоз сыра и другой животноводческой продукции из ЕС запрещен Россией на неопределенный срок.
Ввоз сыра и другой животноводческой продукции из ЕС запрещен Россией на неопределенный срок. Фото: Pm

Пересекающие границу Эстонии в сторону России неожиданно для себя узнали, что РФ запретила ввозить в страну животноводческую продукцию из ЕС. А это - легендарный «санкционный» для РФ сыр, который годами возили в подарок родственникам и знакомым, любая колбаса и даже корм для животных.

«Людей вообще не было! Ноль человек на улице!! Я такого больше полугода не видел. Может какие-то изменения произошли…» - удивился в одном из Telegram-чатов о границе пользователь Виталий.

«Больше половины несунов несли мясомолочные продукты в РФ. Без них для некоторых хождение через границу не имеет смысла», - объяснили ему.

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