Сыр – всё! Из Эстонии в Россию теперь нельзя везти любую животноводческую продукцию

Пересекающие границу Эстонии в сторону России неожиданно для себя узнали, что РФ запретила ввозить в страну животноводческую продукцию из ЕС. А это - легендарный «санкционный» для РФ сыр, который годами возили в подарок родственникам и знакомым, любая колбаса и даже корм для животных.