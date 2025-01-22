«Человек-солнце, сама жизнь»: Ласнамяэская русская гимназия скорбит по учительнице русского языка

Лучший учитель

Бывшие ученики и их родители скорбят вместе с Ласнамяэской русской гимназией.

«Сил и понимания, пережить эту утрату! Нам всем будет не хватать этого замечательного человека, замечательного учителя, замечательной женщины», - написала Наталия, дочь которой занималась в театральной студии «Образ», которой руководила Антонина.

«В школьные годы казалось, что Антонина Ивановна, как и другие учителя, никогда не состарится и не заболеет. Мне думалось, что она будет жить и заряжать своей энергией, позитивом, смехом, знаниями эту планету вечно, - написал Эдгар. - Я рад, что у вас была яркая жизнь и вы были примером для подражания. Вы путешествовали, вы творили, вы дарили людям праздник. Частичка вас продолжает жить в ваших учениках и детях».

«Самый лучший учитель, иногда строгая и к родителям и к своим ученикам, но всегда справедливая и топила за свой класс ! Лучшего педагога я не встречала», - добавила Алина.

«В это невыносимо поверить, что Антонины с нами больше нет. Человек-солнце, сама жизнь, веселая и яркая, с вихрем идей, с неиссякаемым запасом душевного тепла. Спасибо за то, что была такой, спасибо за все те хорошие события, которые принесла в нашу жизнь», - написала Диана.