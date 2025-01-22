В понедельник ушла из жизни учитель русского языка и литературы Ласнамяэской русской гимназии Антонина Валла.
«Человек-солнце, сама жизнь»: Ласнамяэская русская гимназия скорбит по учительнице русского языка
«Это тяжелая утрата для всей нашей школьной семьи. Не хочется верить, что такого веселого, красивого, творческого и жизнерадостного человека нет с нами», - написала Ласнамяэская русская гимназия в Facebook.
Антонина Валла начала работу в Ласнамяэской русской гимназии в 1994 году и внесла огромный вклад в ее развитие. Она разработала и вела спецкурсы «История русской культуры», «Риторика», организовала театральную студию «Образ», участники которой не раз становились победителями различных театральных конкурсов.
Спектакли студии всегда были знаковыми событиями в школе. В ее проекте «Нет магии сильнее, чем магия слова», который длился десять лет, принимали участие не только школы Таллинна, но и других городов Эстонии. Ежегодные конкурсы в рамках этого проекта всегда получали высочайшую оценку.
«Антонина Ивановна была не только замечательным учителем и классным руководителем, но и великолепным организатором, яркие и незабываемые мероприятия которого всегда вызывали море положительных эмоций, - написала школа. - Она долгие годы работала с ученическим представительством, учила ребят думать и размышлять, быть добрыми по отношению к окружающему миру, умела найти в каждом из них изюминку».
Учительницу неоднократно выдвигали в Попечительский совет школы, о ней писали в газетах и приглашали на телевидение: «Антонины Ивановны больше нет с нами, но светлая и добрая память об этой яркой личности навсегда останется в наших сердцах. Любим, помним, скорбим...»
Лучший учитель
Бывшие ученики и их родители скорбят вместе с Ласнамяэской русской гимназией.
«Сил и понимания, пережить эту утрату! Нам всем будет не хватать этого замечательного человека, замечательного учителя, замечательной женщины», - написала Наталия, дочь которой занималась в театральной студии «Образ», которой руководила Антонина.
«В школьные годы казалось, что Антонина Ивановна, как и другие учителя, никогда не состарится и не заболеет. Мне думалось, что она будет жить и заряжать своей энергией, позитивом, смехом, знаниями эту планету вечно, - написал Эдгар. - Я рад, что у вас была яркая жизнь и вы были примером для подражания. Вы путешествовали, вы творили, вы дарили людям праздник. Частичка вас продолжает жить в ваших учениках и детях».
«Самый лучший учитель, иногда строгая и к родителям и к своим ученикам, но всегда справедливая и топила за свой класс ! Лучшего педагога я не встречала», - добавила Алина.
«В это невыносимо поверить, что Антонины с нами больше нет. Человек-солнце, сама жизнь, веселая и яркая, с вихрем идей, с неиссякаемым запасом душевного тепла. Спасибо за то, что была такой, спасибо за все те хорошие события, которые принесла в нашу жизнь», - написала Диана.