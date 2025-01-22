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Помощник тренера сборной Эстонии: решение задач по физике сродни футболу

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Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

Помощник тренера сборной Эстонии по футболу Йоэль Индермитте выступил в роли приглашенного ведущего в телевизионной передаче ERR «Ракета 69», темой которой стал футбол.

«Ракета 69» – это шоу, где школьники, разделенные на три команды, решают различные задачи по физике и химии. Во втором эпизоде 15-го сезона, вышедшем в эфир в субботу, участникам предстояло справиться с двумя заданиями на тему футбола: сначала собрать футбольный мяч, при этом только один из команды мог его видеть, а затем сконструировать устройство для удара, которое забивало мяч в ворота.

Когда 32-летнего тренера пригласили принять участие в передаче, он почти сразу согласился. «Если предлагают, то я всегда принимаю новые вызовы и набираюсь опыта», – сказал он.

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