Помощник тренера сборной Эстонии: решение задач по физике сродни футболу

«Ракета 69» – это шоу, где школьники, разделенные на три команды, решают различные задачи по физике и химии. Во втором эпизоде 15-го сезона, вышедшем в эфир в субботу, участникам предстояло справиться с двумя заданиями на тему футбола: сначала собрать футбольный мяч, при этом только один из команды мог его видеть, а затем сконструировать устройство для удара, которое забивало мяч в ворота.