В Вируской тюрьме несколько заключенных в течение трех дней держали голодовку

В тюрьме начали выяснять обстоятельства произошедшего, но протест заключенных был недолгим. А именно, три дня спустя, 13 января, эти пятеро заключенных согласились снова принимать пищу.

Похожая ситуация сложилась в Таллиннской тюрьме 15 января, когда несколько заключенных отказались есть во время раздачи пищи в одном из отделений, выразив тем самым свое недовольство раздающим еду. Эти заключенные отказались от всех приемов пищи, запланированных на этот день.

​По состоянию на 20 января в тюрьмах Эстонии содержится 1644 человека, что на 190 меньше, чем за тот же период прошлого года. Из 1644 человек 1316 являются заключенными, арестованными - 328. Мужчин - 1565, женщин - 79, осужденных на пожизненное заключение - 29, несовершеннолетних - 3. В тюрьмах открытого типа отбывают наказание 208 человек.

Под надзором службы пробации в связи с уголовными делами находятся 2808 человек, из них 55 несовершеннолетних и 396 - в возрасте 18-26 лет, 735 человек направлены на общественные работы, 109 человек находятся под электронным надзором.