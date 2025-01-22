Эксперт: не всем детям в Эстонии доступно образование по интересам

Образование по интересам также способствует снижению случаев отчисления детей из образовательного процесса. Например, в Харьюмаа учебу прерывают лишь 0,3% из тех, кто посещает школу по интересам, в то время как среди тех, кто ее не посещает, показатель составляет 2,3%. Кроме того, статистика Эстонии показывает, что, если доход матери ребенка составляет менее 836 евро в месяц, и дети посещают школу по интересам, вероятность того, что дети бросят школу, в три раза ниже, чем в случае детей у матерей с низким доходом, которые не посещают школу по интересам (1% против 3%).

«Влияние на продолжение обучения в школе связано с тем, что участие в школах и кружках по интересам способствует развитию навыков саморегуляции, дает возможность почувствовать успех и формирует положительную социальную среду. Это особенно важно для молодых людей, которым может не хватать опыта успешных достижений в рамках общеобразовательной школы», - объяснила Киндсико.

В рамках краткого отчета «Доступность образования по интересам в Эстонии» Центр мониторинга развития провел анализ образования по интересам, которое предоставляется на основе разрешения на деятельность в школах по интересам, зарегистрированным в Инфосистеме образования Эстонии (EHIS). Краткий отчет является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее доступности общественных услуг во временном пространстве». Цель исследовательского направления - проанализировать уровень доступности общественных услуг сейчас и в будущем, а также то, какими могли бы стать наиболее подходящие модели будущего для оказания услуг.

Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.