В Эстонии образование по интересам доступно в большей степени детям образованных и состоятельных родителей. При этом серьезным испытанием является обеспечение доступа к кружкам и секциям для детей с особыми образовательными потребностями и детей, находящихся в более сложных социально-экономических условиях, отмечается в кратком отчете Центра мониторинга развития «Доступность образования по интересам в Эстонии».
Эксперт: не всем детям в Эстонии доступно образование по интересам
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико сказала, что участие в работе школ по интересам в Эстонии характеризуют социально-экономический и региональный раскол. «Образование по интересам в большей степени доступно детям более богатых и образованных людей, и скорее детям из городов: среди посещающих школы по интересам каждый второй ребенок является горожанином, а каждый третий - жителем деревни», - сказала Киндсико.
Например, в 2023/24 учебном году в Эстонии работали 840 школ по интересам, из них 659, или 87%, расположены в уездах Харьюмаа, Тартумаа или Пярнумаа.
Киндсико выразила надежду, что в других регионах Эстонии вместо образования по интересам распространена деятельность по интересам - например, работающие при школах различные кружки, которые проходят в более свободной форме. «К сожалению, подробные данные о масштабах деятельности по интересам и об активности участников отсутствуют», - признала она.
Ссылаясь на научные исследования, в своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что образование по интересам обладает большим превентивным потенциалом, то есть возможностью сократить затраты социальной, медицинской и судебной систем в будущем. В частности, выяснилось, что каждый евро, инвестированный в спортивную деятельность молодежи из так называемой «группы риска», позволит в будущем сэкономить расходы общества в среднем на 44 евро.
Образование по интересам положительно влияет на снижение случаев девиантного поведения и помогает молодежи приобрести важные навыки, необходимые для успешного управления своей жизнью. В то же время, например работа с детьми с особыми потребностями требует больше времени и навыков, а среди учителей и тренеров школ по интересам Эстонии ощущается острая нехватка умений в области развития социальных навыков и поддержки психического здоровья.
Образование по интересам также способствует снижению случаев отчисления детей из образовательного процесса. Например, в Харьюмаа учебу прерывают лишь 0,3% из тех, кто посещает школу по интересам, в то время как среди тех, кто ее не посещает, показатель составляет 2,3%. Кроме того, статистика Эстонии показывает, что, если доход матери ребенка составляет менее 836 евро в месяц, и дети посещают школу по интересам, вероятность того, что дети бросят школу, в три раза ниже, чем в случае детей у матерей с низким доходом, которые не посещают школу по интересам (1% против 3%).
«Влияние на продолжение обучения в школе связано с тем, что участие в школах и кружках по интересам способствует развитию навыков саморегуляции, дает возможность почувствовать успех и формирует положительную социальную среду. Это особенно важно для молодых людей, которым может не хватать опыта успешных достижений в рамках общеобразовательной школы», - объяснила Киндсико.
В рамках краткого отчета «Доступность образования по интересам в Эстонии» Центр мониторинга развития провел анализ образования по интересам, которое предоставляется на основе разрешения на деятельность в школах по интересам, зарегистрированным в Инфосистеме образования Эстонии (EHIS). Краткий отчет является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее доступности общественных услуг во временном пространстве». Цель исследовательского направления - проанализировать уровень доступности общественных услуг сейчас и в будущем, а также то, какими могли бы стать наиболее подходящие модели будущего для оказания услуг.
Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.