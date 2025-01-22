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Нарушившему коммерческую тайну и перешедшему к конкуренту работнику придется заплатить крупный штраф

Редактор: rus.postimees.ee
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Дорожное строительство.
Дорожное строительство. Фото: Villo Müürsep

Спор, во второй раз дошедший до Государственного суда, подошел к концу – суд окончательно признал бывшего сотрудника дорожно-строительной компании TREV-2 Grupp виновным в нарушении коммерческой тайны при переходе на работу к конкуренту, пишет dv.ee.

Сотрудник Trev-2, много лет проработавший в компании, в течение нескольких недель до увольнения и последующего перехода на работу в компанию Verston отправлял на свой личный электронный адрес документы, содержащие коммерческую тайну.

Руководитель Trev-2 Свен Пертенс тогда пояснял, что бывший сотрудник занимал должность финансового контролера и имел доступ почти ко всей внутренней информации компании.

По оценке суда, документы содержали коммерческую тайну, и их отправка на личный электронный адрес сотрудника без служебной необходимости является незаконным использованием коммерческой тайны.

Суд постановил, что нарушивший коммерческую тайну сотрудник должен выплатить TREV-2 в общей сложности более 28 000 евро, включая штраф, судебные расходы и пени.

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