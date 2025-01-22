В украинских больницах, где врачи спасают раненых военных и попавших под российские обстрелы мирных жителей, остро стоит проблема распространения устойчивых к антибиотикам инфекций. Подчас больных не удается спасти не из-за тяжести ранения, а из-за сопутствующего заражения. Переполненные палаты и необходимость перемещать тяжело раненых пациентов в другие больницы только усугубляют проблему, пишет Би-би-си.
Спасать жизни украинских военных мешают инфекции, устойчивые к антибиотикам
Когда рядового Александра Безверхнего привезли в киевскую больницу «Феофания», мало кто верил, что он сможет выжить. Он остался без ног, его живот был посечен осколками, от ягодиц остались только куски плоти.
Перед врачами стояла сложнейшая задача. А когда выяснилось, что у него бактериальная инфекция, против которой обычные антибиотики практически бессильны, надежды на успех практически не осталось.
Случаи заражения бактериями, резистентными к большинству используемых в медицине антибиотиков, с каждым годом все чаще встречаются по всему миру. Появление таких бактерий — это глобальная угроза, с которой борются все страны.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год около 1,4 млн людей на планете умирают из-за заболеваний, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам.
В Украине эта проблема стоит еще более остро из-за войны.
Украинские больницы и другие медицинские учреждения, куда привозят раненых, переполнены, несмотря на увеличение коечного фонда. Так, после начала российского вторжения в реанимационном отделении больницы имени Мечникова в Днепре количество коек было увеличено с 16 до 50.
Вместе с этим остро не хватает медицинского персонала - кто-то из медиков после начала боевых действий покинул страну, кто-то ушел на фронт.
«Там, где идет большой поток, большая нагрузка, будет контаминация (заражение), - поясняет Владимир Дубина, глава первого реанимационного отделения больницы имени Мечникова. - Там, где будет контаминация, будут госпитальные инфекции».
А госпитальные инфекции почти всегда устойчивы к антибиотикам.
Одна из основных причин их появления и распространения - отсутствие должной дезинфекции в больничных помещениях. У медиков в условиях войны подчас не хватает времени на то, чтобы провести дезинфекцию даже в операционной. В таких условиях бактерии, у которых выработалась устойчивость к антибиотикам, выживают и могут передаваться другим пациентам.
У большинства раненых, которые проходят лечение в украинских больницах, минно-взрывные ранения. Это связано с тем, что на поле боя широко используются авиационные бомбы, ракеты и дроны. Медики отмечают, что у таких пациентов почти всегда диагностируются бактериальные инфекции, устойчивые к антибиотикам. Это происходит потому, что раненые поступают в больницы не сразу после того, как получили ранение - а через несколько часов, а то и дней.
Наплыв пациентов с такими ранениями сокращает возможсти инфекционного контроля в медучреждениях.
«В хирургических отделениях одна медсестра [ухаживает] за 15-20 пациентами, - описывает ситуацию Андрей Строкань, заместитель главврача больницы „Феофания" в Киеве. - Она просто физически не успевает обрабатывать руки, чтобы не разносить инфекции».
Еще одна причина широкого распространения антибиотикорезистентных инфекций во время войны - это то, что раненых приходится часто переводить из больницы в больницу, что приводит к быстрой передаче инфекций.
«Чем больше этапов, тем больше рисков, что на финальных этапах эвакуации мы получим пациента, у которого будет достаточно разнообразная микрофлора, включая мультирезистентную (устойчивую к разным видам антибиотиков)», - говорит в интервью Би-би-си заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин.
Медики отмечают, что опыт других стран не особо применим в Украине, так как ситуации, когда все больницы переполнены ранеными, не бывало со времен Второй мировой войны. В Афганистане, к примеру, раненых солдат США и их союзников после их стабилизации переправляли воздушным транспортом в европейские клиники.
В условиях войны в Украине такой возможности нет.
Врачи отмечают, что случаи, когда пациента приходится несколько раз переводить из одной больницы в другую, в условиях войны неизбежны.
Медучреждения вынуждены переводить своих пациентов в другие клиники, объясняет доктор Владимир Дубина. Днепровская больница имени Мечникова, где он работает, - крупное многофункциональное медучреждение в относительной близости к линии фронта.
Если не передавать больных другим учреждениям, то больница быстро переполнится. «Если больница не принимает, то передовым хирургическим группам будет некуда передавать своих раненых, - говорит доктор Дубина. - Тогда мы не сможем эвакуировать людей [с фронта], а это будет катастрофа».
В итоге больницы, находящиеся близ фронта, вынуждены эвакуировать своих пациентов в центральные и западные регионы страны. Это позволяет спасать жизни, но одновременно и ускоряет распространение антибиотикорезистентных инфекций. Пациенты, которые прибывают в медицинские учреждения Киева, Львова и других городов, зачастую уже заражены различными устойчивыми к антибиотикам инфекциями.
По словам доктора Строканя, такие инфекции имеют около 80% пациентов, поступающих в «Феофанию».
Одним из таких пациентов оказался рядовой Александр Безверхний. Он был тяжело ранен, когда попал под обстрел в районе Часова Яра на Донбассе год назад. Эвакуационная группа смогла его найти и доставить в близлежащий медицинский стабилизационный пункт. Оттуда его перевезли в больницу в городе Дружковка - в 20 км от стабилизационного пункта. Затем Александра Безверхнего перевели в больницу в Днепре и, наконец, неделю спустя он попал в «Феофанию».
Там у него диагностировали сразу несколько бактериальных инфекций, устойчивых к широкому спектру антибиотиков. Вероятность смертельного исхода в таких случаях всегда очень высокая.
«Когда у нас высокая резистентность возбудителя, мы ограничены в выборе препаратов, которые вообще могут на него подействовать, - поясняет терапевт из отдела инфекционного контроля клиники „Феофания" Дмитрий Михайленко. - И преимущественно эти препараты не особо эффективны».
Поэтому лечение таких случаев всегда длительное и дорогостоящее. Уже год прошел с того момента, как Александр Безверхний попал в больницу. Первые два месяца он провел в реанимации.
Хирурги регулярно проводили санацию (очистку) пораженных участков, чтобы не допустить распространения инфекций. Каждая процедура, вплоть до перевязки - это сложные и болезненные манипуляции. Волонтеры помогли раздобыть нужные для лечения антибиотики из-за границы. Но все время сохранялся риск, что пациент заразится новой инфекцией.
Александра поместили в отдельную палату. Изоляция таких пациентов — стандартная практика. Однако из-за огромного наплыва раненых в больницах просто нет мест для такого размещения.
Инфицированные пациенты обязательно должны быть изолированы, чтобы не заразить неинфицированных, говорит доктор Строкань.
«Однако из-за ограниченных [возможностей] операционных, из-за ограниченных ресурсов они довольно часто находятся рядом. И снова происходит инфицирование», - резюмирует он.
Сложности создает и советская планировка больниц, говорят медики.
«Мы унаследовали от Советского Союза больницы, которые неправильно построены по своей архитектуре, - объясняет доктор Михайленко. - Помещения спланированы так, что невозможно качественно проводить профилактику инфекций, изолировать пациентов. Сильно не хватает таких помещений».
Просторные палаты, рассчитанные на большую группу пациентов, отлично вписывались в советскую идеологию коллективного блага. Однако сегодня они, по иронии судьбы, способствуют распространению смертельных инфекций.
«Учитывая, что у нас все штаммы инфекций в Украине являются госпитальными, вы даже не можете представить, какие усилия мы прилагаем для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию, - рассказывает доктор Строкань. - Это не только антибактериальная терапия, это и хирургические санации. Разные виды санаций, разные методики. Пациентов постоянно моют в операционных».
Попытка контроля над использованием антибиотиков: электронные рецепты и лаборатории
Уже не первый год власти Украины пытаются сдерживать распространение антимикробной резистентности. Война усилила необходимость таких действий, говорит замминистра Игорь Кузин.
«К сожалению, эволюция антимикробной резистентности опережает возможности фармацевтической индустрии разрабатывать новые антибактериальные средства. Если не предпринять срочные действия, то лекарственные средства станут неэффективными», - предупреждает он.
Один из основных методов борьбы - это ограничение применения антибиотиков населением, так как их чрезмерное и неправильное использование только способствует развитию резистентности у бактерий.
В Украине ввели электронные рецепты, по которым должны отпускать такие медикаменты. Но пока эта мера работает не полностью. Во-первых, в некоторых аптеках продолжают продавать антибиотики без рецепта. Во-вторых, в прифронтовых районах у населения просто нет возможности получить такой рецепт - где-то просто нет врача, либо врач есть, но у него нет технической возможности выписать такой рецепт.
Также были введены ограничения на применение определенных препаратов на уровне медицинских учреждений. В итоге, по оценкам Центра гражданского здоровья, использование некоторых антибиотиков сильно сократилось, в некоторых случаях - в 2,5 раза.
По данным Министерства здравоохранения Украины, до начала полномасштабного вторжения в стране было около десятка лабораторий, которые исследуют устойчивые патогены. Сейчас их 79.
Эти лаборатории помогают определить тип бактериальной инфекции и и чувствительность возбудителя к медицинским препаратам. Используя эти данные, врачи могут сразу подобрать наиболее подходящее пациенту лечение.
Но на проведение лабораторных анализов уходит как минимум несколько дней. К тому же при переводе пациента в новое учреждение анализы зачастую надо повторять из-за риска заражения при переводе из предыдущей больницы.
«Получается, даже на 10-й день после ранения новая больница, куда попал пациент, вынуждена начинать снова эмпирическое антимикробное лечение, так как у них нет точной информации о возбудителях его инфекций», - говорит Ольга Измайлова, глава отдела инфекционного контроля «Феофании».
При выявлении устойчивых к большинству антибиотиков инфекций врачи вынуждены применять антибиотики из так называемого «резервного списка». Однако чем чаще они их будут применять, тем быстрее бактерии выработают иммунитет и к ним. Тогда и резервные лекарства станут неэффективными.
«У нас всегда есть две чаши, - говорит Андрей Строкань, показывая руками весы. - Первое - это спасти пациента. А второе - не развить природную устойчивость у микроорганизмов в лечебном учреждении».
Александр Безверхний балансировал между жизнью и смертью. Он перенес более 100 операций. Сейчас он уже на стадии реабилитации. Александру повезло: врачи смогли его спасти, однако они продолжают бороться за жизни других пациентов, спасти которых становится все сложнее.