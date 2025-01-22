Спасать жизни украинских военных мешают инфекции, устойчивые к антибиотикам

Медики отмечают, что опыт других стран не особо применим в Украине, так как ситуации, когда все больницы переполнены ранеными, не бывало со времен Второй мировой войны. В Афганистане, к примеру, раненых солдат США и их союзников после их стабилизации переправляли воздушным транспортом в европейские клиники.

В условиях войны в Украине такой возможности нет.

Врачи отмечают, что случаи, когда пациента приходится несколько раз переводить из одной больницы в другую, в условиях войны неизбежны.

Медучреждения вынуждены переводить своих пациентов в другие клиники, объясняет доктор Владимир Дубина. Днепровская больница имени Мечникова, где он работает, - крупное многофункциональное медучреждение в относительной близости к линии фронта.

Если не передавать больных другим учреждениям, то больница быстро переполнится. «Если больница не принимает, то передовым хирургическим группам будет некуда передавать своих раненых, - говорит доктор Дубина. - Тогда мы не сможем эвакуировать людей [с фронта], а это будет катастрофа».

Андрей Строкань. Фото: BBC

В итоге больницы, находящиеся близ фронта, вынуждены эвакуировать своих пациентов в центральные и западные регионы страны. Это позволяет спасать жизни, но одновременно и ускоряет распространение антибиотикорезистентных инфекций. Пациенты, которые прибывают в медицинские учреждения Киева, Львова и других городов, зачастую уже заражены различными устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

По словам доктора Строканя, такие инфекции имеют около 80% пациентов, поступающих в «Феофанию».