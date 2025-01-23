Зачем запрещать TikTok в Эстонии и можно ли это сделать без поддержки Европы?

На днях в США почти на сутки заблокировали TikTok, поскольку приложение потенциально дает Китаю возможность собирать данные о пользователях. Вскоре работа возобновилась (пока неизвестно, надолго ли), американцы возрадовались, однако министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») считает, что запрет вполне себе обоснован, и Европа могла бы последовать примеру Америки. Опасения министра разделяют и в МВД, и эксперт в области кибербезопасности.