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Зачем запрещать TikTok в Эстонии и можно ли это сделать без поддержки Европы?

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Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что Европе следовало бы рассмотреть запрет TikTok.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что Европе следовало бы рассмотреть запрет TikTok. Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/ZUMAPRESS.com

На днях в США почти на сутки заблокировали TikTok, поскольку приложение потенциально дает Китаю возможность собирать данные о пользователях. Вскоре работа возобновилась (пока неизвестно, надолго ли), американцы возрадовались, однако министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») считает, что запрет вполне себе обоснован, и Европа могла бы последовать примеру Америки. Опасения министра разделяют и в МВД, и эксперт в области кибербезопасности.

По мнению Цахкна, такие приложения, как TikTok не предоставляют сбалансированной информации, а становятся эффективным инструментом для распространения предвзятого контента.

Кроме того, известно, что TikTok собирает значительные объемы данных о своих пользователях, и при этом остается неясным, кто может получить доступ к этим данным. Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, есть обоснованные опасения, что информация может попасть в распоряжение властей Китая. 

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