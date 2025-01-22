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Поставлял европейские технологии в военные институты РФ: после серии обысков, проведенных и в Эстонии, арестован россиянин

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Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года.
Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Гражданин РФ, который подозревается в обходе санкций против России, активно сотрудничал с российской оборонной промышленностью. Об этом сообщает Генпрокуратура Литвы. Правоохранительные органы Эстонии пока не прокомментировали сообщения литовских коллег об обысках, которые в рамках этого дела прошли в нашей стране.

«Имеющиеся данные досудебного расследования дают основания полагать, что гражданин Российской Федерации активно сотрудничал с субъектами, связанными с российской промышленностью в сфере безопасности и обороны, и организовывал схемы обхода международных санкций, введенных против России», - сказано в совместном заявлении Департамента государственной безопасности Литвы, Службы расследования финансовых преступлений и Генеральной прокуратуры этой страны Балтии.

По данным литовских правоохранительных органов, россиянин поставлял произведенную в Литве продукцию, «учреждениям, проводящим исследования в области оборонной промышленности и промышленности, связанной с обеспечением безопасности, российским научным учреждениям и институтам, а также другим связанным с ними субъектам».

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