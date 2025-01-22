Поставлял европейские технологии в военные институты РФ: после серии обысков, проведенных и в Эстонии, арестован россиянин

Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года.

Гражданин РФ, который подозревается в обходе санкций против России, активно сотрудничал с российской оборонной промышленностью. Об этом сообщает Генпрокуратура Литвы. Правоохранительные органы Эстонии пока не прокомментировали сообщения литовских коллег об обысках, которые в рамках этого дела прошли в нашей стране.