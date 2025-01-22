Гражданин РФ, который подозревается в обходе санкций против России, активно сотрудничал с российской оборонной промышленностью. Об этом сообщает Генпрокуратура Литвы. Правоохранительные органы Эстонии пока не прокомментировали сообщения литовских коллег об обысках, которые в рамках этого дела прошли в нашей стране.
Для подписчиков
Поставлял европейские технологии в военные институты РФ: после серии обысков, проведенных и в Эстонии, арестован россиянин
«Имеющиеся данные досудебного расследования дают основания полагать, что гражданин Российской Федерации активно сотрудничал с субъектами, связанными с российской промышленностью в сфере безопасности и обороны, и организовывал схемы обхода международных санкций, введенных против России», - сказано в совместном заявлении Департамента государственной безопасности Литвы, Службы расследования финансовых преступлений и Генеральной прокуратуры этой страны Балтии.