«Мы не отдадим свою землю»: в Таллинне пройдет митинг в честь Дня единства Украины

«В День единства Украины мы призываем вас принять участие в митинге у посольства России в Таллинне, чтобы напомнить миру, что каждый уголок Украины - часть нашего единого государства, что оккупированные города были, есть и останутся частью Украины, и что украинцев невозможно разделить! Мы также приглашаем наших друзей из Эстонии присоединиться к этой акции, ведь вместе с вами мы продолжаем защищать истину, свободу и единство не только для Украины, но и для всех стран Европы!» - написала Ассоциация украинских организаций в Эстонии.