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«Мы не отдадим свою землю»: в Таллинне пройдет митинг в честь Дня единства Украины

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Митинг под посольством России приуроченный 1000 дням войны. Фото несет иллюстративный характер.
Митинг под посольством России приуроченный 1000 дням войны. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Яна Воронцова

В среду в 16:00 у посольства России пройдет митинг «Я из Украины. Украина едина», организованный международным сообществом украинцев Strichka, чтобы призвать украинцев по всему миру участвовать в акциях протеста и еще раз подтвердить свое право на существование и единство.

«В День единства Украины мы призываем вас принять участие в митинге у посольства России в Таллинне, чтобы напомнить миру, что каждый уголок Украины - часть нашего единого государства, что оккупированные города были, есть и останутся частью Украины, и что украинцев невозможно разделить! Мы также приглашаем наших друзей из Эстонии присоединиться к этой акции, ведь вместе с вами мы продолжаем защищать истину, свободу и единство не только для Украины, но и для всех стран Европы!» - написала Ассоциация украинских организаций в Эстонии.

«Это очередная возможность заявить мировым лидерам, что мы не отдадим свою землю никому, несмотря на миллионы обсуждений вокруг "перемирия" или даже условий "прекращения войны"», - добавила Ассоциация.

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