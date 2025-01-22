Суд признал трех молодых людей виновными в принадлежности к террористической организации

Идеология Feuerkrieg Division (FKD) основана на национал-социализме. Организация пропагандирует превосходство белой расы, открыто выражает враждебность к государственной власти и призывает отдельных лиц к вооруженным действиям и планированию террористических атак. Сторонники этой идеологии распространяют и оправдывают ненависть на расовой почве в отношении мигрантов, евреев, темнокожих, сексуальных меньшинств, журналистов и сотрудников полиции.

На момент совершения преступления все трое осужденных были несовершеннолетними. В связи с этим суд в рамках соглашения сторон назначил им обязательства, направленные на их последующее правопослушное поведение.

В рамках назначенных мер молодые люди будут участвовать в реабилитационных и профилактических программах, направленных на их дерадикализацию и снижение рискованного поведения. Цель этих мероприятий - способствовать формированию здоровых взглядов на жизнь, а также развитию позитивных установок и ценностей, поддерживая их личную и социальную реабилитацию.

Государственный прокурор Вахур Вертэ отметил важность своевременного выявления признаков радикализации и информирования об этом Департамента полиции безопасности (КаПо). «Надеюсь, что в данном случае своевременное вмешательство помогло предотвратить потенциально очень серьезные последствия. Суд назначил молодым людям поведенческий контроль и направил их через участие в добровольных программах к правопослушному будущему. Несмотря на характер действий несовершеннолетних, суд справедливо решил, что вместо наказания лучше оказать помощь и поддержку, так как они могли не до конца осознавать последствия своих поступков», - подчеркнул он.

Предварительное расследование уголовного дела проводились Департаментом полиции безопасности и Государственной прокуратурой.

Приговор суда пока не вступил в силу.