На протяжении трех лет осуждаются любые формы бизнеса, которые даже косвенно поддерживают российскую военную машину. Тем не менее в Эстонии действует крупное предприятие, предоставляющее услуги компаниям российских олигархов, двое из которых находятся под санкциями. Однако с юридической точки зрения все законно.

Эстонская судоходная компания Hansa Shipping все еще регулярно перевозит алюминий из Ирландии в Россию. Перевозки осуществляются с расположенного в Ирландии завода российского алюминиевого гиганта «Русал» (Российский алюминий, UC Rusal). Основатель и многолетний владелец «Русал» - олигарх Олег Дерипаска, находящийся под западными санкциями. Установление и поддержание экономических связей с лицами, подпадающими под санкции, запрещено. Однако в данном случае с юридической точки зрения к эстонской компании претензий быть не может, хотя ее суда регулярно выполняют рейсы и продолжают перевозить грузы.

Те, кто в последние недели из-за беспокойства, вызванного атаками на подводные кабели в Балтийском море или деятельностью теневого флота, взяли за привычку просматривать карты движения судов в морской системе мониторинга MarineTraffic, наверное, удивились, заметив, как суда с красивыми эстонскими женскими именами направляются в сторону России или приходят оттуда.