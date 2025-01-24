ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ Уроженцу Индии нравится в Эстонии все, кроме долгой зимы, немец очарован запахом эстонского леса

Больше, чем на немецком, в мире говорят только на английском, французском и китайском языках.

А в Индии с ее огромной численностью населения государственного языка нет. В конституции указаны 22 основных языка. А всего там говорят на 1000 разных языков и диалектов. Эти факты наводят на интересный вопрос: как сыны больших стран выучили эстонский язык?

Стеффен признается, что в первые пару месяцев все в его жизни тут было на английском языке, и потом он нашел в Тарту Институт немецкой культуры, и там для Стеффена нашли учителя, и он стал учить эстонский. По его словам, для него это был очень интересный опыт.

«Чувство было, как у новорожденного: ты приходишь и ничего не понимаешь. Слышишь, что люди говорят, но не понимаешь, о чем. Примерно за два года я выучил язык настолько, чтобы быть уверенным, что меня понимают. Мне не нравилось, что создавать первый контакт было очень трудно. Я привык, что в Германии это проходит быстрее. Но я должен был понять, что такая сдержанность, когда к тебе не бегут с распростертыми объятиями, здесь была нормальной. Но, я думаю, все сильно изменилось», - рассказывает Стеффен.

Стеффен сравнивает настоящее с периодом 20-летней давности, когда люди были более закрытые, чем сегодня, как ему кажется.