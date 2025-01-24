В маленькой Эстонии живут представители 217 национальностей, и все они через свою культуру и обычаи формируют облик Эстонии. Героем очередной передачи Kanal 2 из цикла «Эстония в лицах» стали немец Стеффен, а также Балли, уроженец Индии.
ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ ⟩ Уроженцу Индии нравится в Эстонии все, кроме долгой зимы, немец очарован запахом эстонского леса
Стеффен сегодня впервые в жизни будет отмечать главный индийский праздник - дивали.
Вместе с проживающими в Эстонии друзьями дивали отмечает уроженец Индии - Балли, который любезно согласился познакомить Стеффена, равно как и зрителей, с традициями, связанными с дивали.
Но прежде чем начать праздновать, стоит поближе познакомимся с Балли и Стеффеном.
Балли Чохан родом из Индии, в Эстонии он живет уже 21 год. Стеффен переехал из Германии в Эстонию ровно 20 лет назад. До этого он жил неподалеку от Гейдельберга, в Южной Германии.
Представьте себе: Германия больше Эстонии в восемь раз, а Индия - в целых 73 раза. Много ли люди из таких больших стран вообще знают об Эстонии? Стеффен признает, что в свое время знал не очень много.
«Я знал, где находится Эстония и что ее столица - Таллинн. Про язык, например, я ничего не знал. Я даже не знал, где находится Тарту. На западе Германии этому не учили», - усмехается Стеффен.
Если в Гейдельберге об Эстонии не знают, то про Индию и говорить нечего. На таможне в индийском аэропорту Балли даже не пустили в самолет, потому что надо было проверить, есть ли вообще такая страна.
«Они проверили мой паспорт. Спросили: что это? Я сказал, что виза. А что такое Эстония? Вы что, не знаете, что такое Эстония? Там же написано: Эстония. Тогда они стали проверять, что это и где это. Они потратили полчаса моего времени и сказали мне: "Хорошо, можешь идти"», - делится воспоминаниями о своих приключениях Балли.
И если уж индийские таможенники ничего не слышали об Эстонии, неудивительно, что своей маме Балли показывал, где находится Эстония, на глобусе.
Почему же Стеффен и Балли решили приехать именно в Эстонию?
Потому что оба знали, что в Эстонии качественное образование. Стеффен приехал в постдокторантуру Тартуского университета, Балли - в бизнес-школу EBS. И получилось так, что они остались здесь. Стеффен работает здесь ученым, исследует изменение климата. Если точнее, например, то, как лес Ярвселья сам производит себе дождевую воду, а также то, из чего состоит запах лесов.
Стеффен приехал сюда с семьей - женой и дочкой, дочке тогда было четыре года. Сейчас ей 25 лет.
Бизнес начался с Сааремаа
Балли увлекся кулинарией и открыл индийские рестораны по всей Эстонии. Причем первые свои рестораны он открыл не в Таллинне и не в Тарту, а вдали от крупных городов. Самый первый - в скромном и маленьком городе Курессааре.
«Я поехал туда, и там было так тихо. В городе ни души. Я вернулся, потому что решил: там вообще нет людей. Как я справлюсь зимой?» - вспоминает Балли.
Но Балли не отступился и все же дал Курессааре шанс. Вдохновившись Сааремаа, в итоге, помимо столицы и Тарту, он также открыл рестораны в Нарве и тихом Йыхви.
«Многие говорили: "В Ида-Вирумаа? Даже не думай!". Но не знаю, я осмелился. На самом деле в Ида-Вирумаа очень много возможностей для бизнеса», - уверен Балли.
Больше, чем на немецком, в мире говорят только на английском, французском и китайском языках.
А в Индии с ее огромной численностью населения государственного языка нет. В конституции указаны 22 основных языка. А всего там говорят на 1000 разных языков и диалектов. Эти факты наводят на интересный вопрос: как сыны больших стран выучили эстонский язык?
Стеффен признается, что в первые пару месяцев все в его жизни тут было на английском языке, и потом он нашел в Тарту Институт немецкой культуры, и там для Стеффена нашли учителя, и он стал учить эстонский. По его словам, для него это был очень интересный опыт.
«Чувство было, как у новорожденного: ты приходишь и ничего не понимаешь. Слышишь, что люди говорят, но не понимаешь, о чем. Примерно за два года я выучил язык настолько, чтобы быть уверенным, что меня понимают. Мне не нравилось, что создавать первый контакт было очень трудно. Я привык, что в Германии это проходит быстрее. Но я должен был понять, что такая сдержанность, когда к тебе не бегут с распростертыми объятиями, здесь была нормальной. Но, я думаю, все сильно изменилось», - рассказывает Стеффен.
Стеффен сравнивает настоящее с периодом 20-летней давности, когда люди были более закрытые, чем сегодня, как ему кажется.
«С эстонским языком дело было так, что, открывая свой первый ресторан, я мог сказать только "Здравствуй, как дела?" и тому подобное, но после этого мне пришлось учить. На Сааремаа одни эстонцы, и я начал общаться с людьми, с общением пришел и язык. Я говорю еще не очень хорошо, но надеюсь, что вы меня понимаете», - вспоминает Балли.
Ценность близости леса
Двое активных мужчин сегодня работают в Эстонии. Один из них создал здесь свою маленькую общину, а другой вырастил здесь свою семью. Остается задать только один вопрос: почему именно Эстония?
«Мне нравится, что здесь мало людей. Я действительно должен сказать, что здесь можно пойти в лес. Даже в Тарту, где мы живем: 200 метров - и ты в лесу. И там можно легко обрести спокойствие. В Германии вечная проблема: если есть красивое место, туда могут прийти 500 человек, у которых возникла такая же идея», - объясняет Стеффен.
Балли говорит, что эстонцы очень приветливые и очень добрые люди. По его словам, каждый раз, когда он тут просил о помощи, ему всегда помогали.
«Эстонцы очень приветливые и добросердечные люди. Когда я начинал, островитяне очень поддерживали меня, благодаря им я сегодня в Эстонии», - признается уроженец Индии.
Лыжное фиаско
Если говорить о климате, то период до Рождества Балли очень нравится, до 10 января он еще может получать удовольствие от зимы, но после этого уже не может дождаться, когда эти снег и холод закончатся.
«Я даже пару раз пробовал кататься на лыжах, но у меня не получилось. В первый раз я подумал, что попробую, и упал. В следующий раз подумал, мол, попробую еще раз. Получилось чуть лучше, а потом я снова упал. В третий раз я сильно упал и больше на лыжах не катался», - повествует Балли о своей неудавшейся попытке стать лыжником-любителем.
Итак, с естествоведом Стеффеном из Германии и владельцем ресторанов Балли мы уже познакомились. Теперь самое время познакомить их друг с другом на главном индийском празднике - дивали.
Стеффен говорит, что ему очень интересно. Он никогда не был на таких праздниках и не знает, что его ждет.
Настало время для знакомства наших героев.
Дивали - это торжественное мероприятие, поэтому хозяева праздника надели блестящую одежду. Однако они приготовили индийскую одежду и гостям, поэтому праздник начинается с того, что гостям нужно переодеться.
Дивали - один из главных и широко отмечающихся праздников в Индии. Во всем мире его отмечает более миллиарда человек. Дивали обычно проходит в конце октября или начале ноября, длится пять дней и символизирует победу добра над злом, а также наступление света во тьме.
В Эстонии в это же осеннее время отмечается День духов, в который важное место тоже отводится свету, но празднуется дивали скорее как Рождество и Новый год, когда семьи встречаются, вместе готовят угощения и радуются тому, что все рядом.
Правда, вместо божества у нас в комнате стоит святая елка. Кстати, мы отмечаем дивали в ресторане Балли в Таллинне, где собралась небольшая индийская община. Многие гости - работники Балли.
Стеффен признается, что никогда прежде не носил такого блестящего наряда.
Балли рассказывает, что большая часть гостей на празднике - это его индийские друзья. Все они родом из Индии.
Праздник начинается с молитвы
Балли обучает Стеффена правильному поздравлению с этим праздником.
Праздник начинается с коллективной молитвы по индийским обычаям.
«Я никогда не делал этого раньше, и, по-моему, это очень хорошее знакомство с этой культурой», - говорит Стеффен после участия в молитве.
После молитвы принято так, что семья и друзья собираются вместе, вместе готовят угощения и вместе едят.
Сегодня в планах приготовить бирьяни с курицей, а также такое блюдо, как тикка-масала.
Стеффен приготовил блюдо из курятины и риса под руководством Балли. «У него получилось очень хорошо», - хвалит кулинарные навыки нового друга Балли.
Балли угощает гостей традиционными индийскими блюдами, но и Стеффен пришел на праздник не с пустыми руками. Он принес печенье, которое немцы привыкли печь дома на первый адвент.
Стеффена просят рассказать, как его семья отмечает в Эстонии Рождество.
«Думаю, более-менее так, как мы всегда его отмечали. Мы тоже собираемся всей семьей. Здесь у нас маленькая семья, потому что ее часть еще в Германии, а мы в это время чаще в Эстонии. Да, мы готовим вкусные блюда, и надо соблюдать рождественские традиции. Елка и все прочее», - размышляет Стеффен.
Бывают ли на столе у Балли эстонские блюда?
Балли признается, что на прошлое Рождество он впервые попробовал мульгикапсад. Сначала ему совсем не понравилось, но потом он распробовал и в итоге съел порцию целиком.
Стеффен находит, что мульгикапсад - это неплохо, но ему куда больше нравится мульгипудер, потому что эта еда очень похоже на простое немецкое блюдо, которое готовила его бабушка.
На столе есть и блюдо, приготовленное сегодня Стеффеном, которое Балли может теперь распробовать основательно.
С надеждой на скорую новую встречу
«Мне больше не надо искать повара. Думаю, найму тебя», - восторгается Балли кулинарным подвигом немца.
Стеффен говорит, что ему было очень-очень интересно, это был его первый дивали в жизни. На его взгляд, он получил прекрасный культурный опыт.
Балли благодарит Стеффена за то, что тот побывал у него в гостях.
Стеффен живет в Тарту, у Балли есть и в Тарту маленький ресторан, и он приглашает Стеффена в следующий раз встретиться там. Стеффен с радостью соглашается и выражает надежду на то, что их ждет новая встреча.