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ФОТО Санкции в обход: завод в Ирландии, связанный с Россией, продолжает поставки для военной промышленности

Перевод: Каролина Вертяева
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Реальным бенефициаром предприятия является стратегическая российская компания Rusal.
Реальным бенефициаром предприятия является стратегическая российская компания Rusal. Фото: Lugeja foto

С Postimees связался человек, посетивший завод в Ирландии, который рассказал, что на огромной территории фабрики производится продукция, поставляемая прямо в российскую военную промышленность.

В среду Postimees опубликовал обзор судов, зафрахтованных эстонской компанией Hansa Shipping, большинство из которых регулярно посещают завод в Ирландии. Реальным бенефициаром этого предприятия является стратегическая российская компания Rusal. Среди владельцев Rusal такие олигархи, близкие к диктатору Путину, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Хотя Дерипаска и Вексельберг находятся под санкциями за поддержку войны, Rusal и его дочерние компании могут свободно продолжать работать в Европе, так как санкции их напрямую не затрагивают. Таким образом, сотрудничая с ними косвенно, эстонские компании формально не нарушают закон.

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