В среду Postimees опубликовал обзор судов, зафрахтованных эстонской компанией Hansa Shipping, большинство из которых регулярно посещают завод в Ирландии. Реальным бенефициаром этого предприятия является стратегическая российская компания Rusal. Среди владельцев Rusal такие олигархи, близкие к диктатору Путину, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Хотя Дерипаска и Вексельберг находятся под санкциями за поддержку войны, Rusal и его дочерние компании могут свободно продолжать работать в Европе, так как санкции их напрямую не затрагивают. Таким образом, сотрудничая с ними косвенно, эстонские компании формально не нарушают закон.