С Postimees связался человек, посетивший завод в Ирландии, который рассказал, что на огромной территории фабрики производится продукция, поставляемая прямо в российскую военную промышленность.
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ФОТО ⟩ Санкции в обход: завод в Ирландии, связанный с Россией, продолжает поставки для военной промышленности
В среду Postimees опубликовал обзор судов, зафрахтованных эстонской компанией Hansa Shipping, большинство из которых регулярно посещают завод в Ирландии. Реальным бенефициаром этого предприятия является стратегическая российская компания Rusal. Среди владельцев Rusal такие олигархи, близкие к диктатору Путину, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.