В Таллинне полиция ищет 7-летнего Йоханнеса Амадеуса, который не вернулся домой из школы.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ В Таллинне пропал 7-летний мальчик
По словам матери ребенка, занятия у Йоханнеса закончились в 12:00, но он до сих пор не пришел домой.
У мальчика нет с собой телефона, что затрудняет его поиск. Полицейские патрули начали проверку района Мустамяэ, где находится школа и проживает семья Йоханнеса.
У Йоханнеса рост около 120 см, темные волосы, карие глаза. На момент исчезновения на нем были синяя куртка, синие штаны, черная обувь и ярко-оранжевые перчатки.
Также у Йоханнеса с собой бежевая сумка-рюкзак, напоминающая чемодан.
Полиция просит всех, кто видел Йоханнеса или обладает информацией о его местонахождении, немедленно сообщить по номеру 112.