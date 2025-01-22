ПОМОГИТЕ НАЙТИ В Таллинне пропал 7-летний мальчик

По словам матери ребенка, занятия у Йоханнеса закончились в 12:00, но он до сих пор не пришел домой.

У мальчика нет с собой телефона, что затрудняет его поиск. Полицейские патрули начали проверку района Мустамяэ, где находится школа и проживает семья Йоханнеса.

В Таллинне полиция ищет 7-летнего Йоханнеса Амадеуса. Фото: Postimees

У Йоханнеса рост около 120 см, темные волосы, карие глаза. На момент исчезновения на нем были синяя куртка, синие штаны, черная обувь и ярко-оранжевые перчатки.

Также у Йоханнеса с собой бежевая сумка-рюкзак, напоминающая чемодан.

Полиция просит всех, кто видел Йоханнеса или обладает информацией о его местонахождении, немедленно сообщить по номеру 112.