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Кристен Михал: государство должно было продать компанию Nordica еще пять лет назад

Перевод: Павел Соболев
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Кристен Михал в здании Рийгикогу.
Кристен Михал в здании Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В среду премьер-министр Кристен Михал на инфочасе в Рийгикогу заявил, что государство должно было продать в частные руки национальную авиакомпанию Nordica еще в 2019 году, когда она перестала летать из Таллинна.

Член фракции партии «Отечество» Март Маастик в рамках инфочаса спросил Михала, почему правительство одобрило выплату KredEx компании Nordica в размере 1,5 млн евро в прошлом году, хотя экономические трудности государственной компании уже стали очевидными. Такое решение было принято предыдущим правительством, в котором Кристен Михал был министром климата, в сферу ответственности которого в то время входила и авиация.

Eesti Ekspress опубликовал в среду статью на эту тему, в которой написано, что звучат утверждения, что рассказы Михала о том, что во время его пребывания в правительстве испытывающей трудности Nordica не было предоставлено никаких дополнительных денег налогоплательщиков, не соответствует действительности.

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