В среду премьер-министр Кристен Михал на инфочасе в Рийгикогу заявил, что государство должно было продать в частные руки национальную авиакомпанию Nordica еще в 2019 году, когда она перестала летать из Таллинна.
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Кристен Михал: государство должно было продать компанию Nordica еще пять лет назад
Член фракции партии «Отечество» Март Маастик в рамках инфочаса спросил Михала, почему правительство одобрило выплату KredEx компании Nordica в размере 1,5 млн евро в прошлом году, хотя экономические трудности государственной компании уже стали очевидными. Такое решение было принято предыдущим правительством, в котором Кристен Михал был министром климата, в сферу ответственности которого в то время входила и авиация.