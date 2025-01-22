Кристен Михал: государство должно было продать компанию Nordica еще пять лет назад

Член фракции партии «Отечество» Март Маастик в рамках инфочаса спросил Михала, почему правительство одобрило выплату KredEx компании Nordica в размере 1,5 млн евро в прошлом году, хотя экономические трудности государственной компании уже стали очевидными. Такое решение было принято предыдущим правительством, в котором Кристен Михал был министром климата, в сферу ответственности которого в то время входила и авиация.