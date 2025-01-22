Пожилую женщину зажало в дверях городского автобуса, все закончилось болезненным падением

Информация о происшествии на улице Выру в Валга поступила в центр тревоги сегодня около 11.40, когда, по предварительной информации, между дверями автобуса оказалась зажатой пожилая местная жительница, которая потом упала.

«Потерпевшая не сразу почувствовала себя очень плохо и после происшествия направилась домой, - прокомментировала представитель PPA Рагне Кейск. - Однако она продолжала чувствовать полученную при падении боль и через полчаса позвонила в Скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели пожилую женщину у нее дома, однако в стационарном лечении она не нуждалась».

Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе дальнейшего расследования. Полиция также просит помощи наблюдательных людей. Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят передать свою информацию сотрудникам местных правоохранительных органов по номеру 766 81 42 или по адресу электронной почты marjana.lehpuu@politsei.ee.