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Пожилую женщину зажало в дверях городского автобуса, все закончилось болезненным падением

Перевод: Павел Соболев
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Maanus Masing/Saarte Hääl

На улице Выру в Валга произошел несчастный случай: пожилая женщина упала после того, как застряла в дверях автобуса, и позже ей потребовалась медицинская помощь. Полиция просит помощи у свидетелей для выяснения обстоятельств происшествия.

Информация о происшествии на улице Выру в Валга поступила в центр тревоги сегодня около 11.40, когда, по предварительной информации, между дверями автобуса оказалась зажатой пожилая местная жительница, которая потом упала.

«Потерпевшая не сразу почувствовала себя очень плохо и после происшествия направилась домой, - прокомментировала представитель PPA Рагне Кейск. - Однако она продолжала чувствовать полученную при падении боль и через полчаса позвонила в Скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели пожилую женщину у нее дома, однако в стационарном лечении она не нуждалась».

Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе дальнейшего расследования. Полиция также просит помощи наблюдательных людей. Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят передать свою информацию сотрудникам местных правоохранительных органов по номеру 766 81 42 или по адресу электронной почты marjana.lehpuu@politsei.ee.

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