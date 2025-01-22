В подвале дома престарелых возник пожар, от большой беды спасла находчивость сотрудника учреждения

Спасатели осмотрели место пожара и обнаружили на стене еще одну потенциально опасную лампу. Поскольку подвальные помещения были задымлены, их основательно проветрили.

Спасатели заявили, что сотрудник дома престарелых вовремя обнаружил возгорание, так как под лампой находилось много легковоспламеняющегося материала. Расплавленный материал, из которого был изготовлен светильник, «капал», так что мог возникнуть более крупный пожар.

Сотрудник учреждения быстро отодвинул вещи, стоявшие в районе загоревшегося светильника, а также поставил коробку, стоявшую под лампой, в раковину и залил ее водой.