Госсуд: четыре положения Закона об иностранцах об отказе в визе не соответствуют Конституции

Как передала пресс-служба Госсуда, суд признал неконституционным пункт 1 части 1 статьи 100 прим Закона об иностранцах, который предусматривает, что иностранец может подать заявление о пересмотре решения в течение 30 дней с даты уведомления о решении.

Госсуд суд также признал противоречащим Конституции часть 1 статьи 100 прим, в которой говорится об обжаловании решений, принятых в ходе рассмотрения апелляции.

Кроме того, Госсуд определил как несоответствующий Конституции пункт 2 части 13 статьи 100 прим, в котором говорится о подаче заявления. Согласно этому закону, в случае принятия Департаментом полиции и погранохраны или Департаментом полиции безопасности решения об отказе в выдаче визы, аннулировании визы, отказе в продлении срока пребывания или досрочном прекращении срока пребывания, заявление должно быть подано в Министерство внутренних дел.

Госсуд признал неконституционной часть 18 статьи 100 прим о том, что в административный суд не может быть подано новое ходатайство или апелляция на решение, принятое на основании ходатайства.

Поводом вынесения решения Госсуда стало дело Марины Твердохлебовой, гражданки России. 12 июня прошлого года женщина обратилась в Департамент полиции и пограничной охраны с просьбой о выдаче долгосрочной визы для посещения больной матери в доме престарелых в Эстонии.

Департамент полиции и погранохраны отказал ей в выдаче визы 25 июня прошлого года, так как усомнился в подлинности представленных дополнительных документов, достоверности ее объяснений и намерении покинуть Эстонию до окончания срока действия долгосрочной визы. В решении также говорилось, что как минимум одно условие, необходимое для выдачи визы, не выполнено.

Женщина обжаловала решение Департамента полиции и погранохраны в Тартуском административном суде, требуя его отмены и повторного рассмотрения заявления, а также просила признать неконституционными положения Закона об иностранцах, которые исключают подачу жалобы в административный суд при оспаривании отказа в визе со ссылкой на решение Конституционной коллегии Госсуда от 20 апреля 2021 года.

Тартуский административный суд 17 сентября принял жалобу, признал положения Закона об иностранцах неконституционными и направил постановление в Госсуд для начала процедуры проверки конституционности.