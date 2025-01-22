Алар Карис: политика должна учитывать аспекты психического здоровья

Как передала BNS пресс-служба канцелярии президента, глава государства призвал к быстрому и адекватному лечению проблем психического здоровья, а также к их профилактике.

«Проблемы психического здоровья - тревога, депрессия и, к сожалению, попытки самоубийства - растут во многих странах, особенно среди молодежи. Оказание быстрой и адекватной помощи тем, кто в ней нуждается, является одной из важнейших задач системы первичной медико-санитарной помощи», - сказал президент Карис.

Однако он предупредил, что концентрироваться только на последствиях было бы недальновидно.

«Старая поговорка о том, что профилактика экономически эффективнее лечения, как никогда актуальна», - напомнил президент, подчеркнув важность профилактики, которая означает не только предоставление навыков для поддержания психического благополучия, но и создание благоприятной среды в школах и на рабочих местах, повышение жизнестойкости сообществ и решение проблем, связанных с социальными детерминантами, такими как неравенство и конфликты.

Карис подчеркнул, что проблемы психического здоровья тесно связаны с другими глобальными проблемами, такими как изменение климата, геополитическая напряженность и экономическое неравенство. «Эти вызовы не существуют в изоляции - они усиливают друг друга, создавая сложную сеть стрессовых факторов, которые влияют на наше общее благополучие», - пояснил президент Карис.

Глава государства также предостерег от упрощенного взгляда, который считает социальные сети или смартфоны главной причиной проблем с психическим здоровьем молодежи и рекомендует запретить их. «Решения должны быть основаны на фактах, уважать частную жизнь и устранять коренные причины проблем, а не только симптомы», - добавил Карис.

Он призвал к тому, чтобы психическое благополучие стало центральным вопросом во всех сферах политики, от финансов и образования до городского планирования и здравоохранения. «Наша цель - создать среду, которая поддерживает и сохраняет психическое благополучие людей. Это необходимо для устойчивости и благополучия нашего общества», - заключил он.