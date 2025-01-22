В среду Рийгикогу отклонил в первом чтении инициированный парламентской фракцией «Отечества» законопроект об отмене Закона о налоге на автотранспорт.
Рийгикогу отклонил законопроект «Отечества» об отмене автоналога
Как передала пресс-служба парламента, за отклонение законопроекта проголосовал 51 депутат Рийгикогу, против - 28. Таким образом, законопроект был снят с рассмотрения Рийгикогу.
Законопроект предусматривал отмену Закона о налоге на автотранспорт. «Продвижение налога на автомобили - это еще и крупномасштабный обман избирателей, поскольку ни одна из партий правящей коалиции перед выборами не обещала ввести такой налог. Партия «Ээсти 200» перед выборами заверяла, что налог на автомобили вводиться не будет. Однако теперь партия, обещавшая новую политику и долгосрочный план, отказалась от своих слов и начала наказывать людей и предприятия налогом на автомобили», - было написано в пояснительной записке к законопроекту «Отечества».
По оценке «Отечества», правящая коалиция игнорирует тот факт, что в Эстонии уже введен налог на автотранспорт, а именно акциз на топливо. «Акциз на топливо по своей природе является наиболее логичной формой налогообложения, поскольку чем больше вы ездите, тем больше вы платите. Правящая коалиция, по сути, облагает нынешних и будущих автовладельцев двойным налогом, что не является ни экономически оправданным, ни социально справедливым», - подчеркивает «Отечество».
Партия в пояснительной записке напомнила, что в первый день прошлого года акциз на дизельное топливо вырос почти на 7%, акциз на природный газ - почти на 20 %, а акциз на электроэнергию - на 45 %. «Подобное налоговое бремя на налогоплательщиков - это не устойчивое решение финансовых и экономических проблем Эстонии, а путь в тупик», - отмечает «Отечество».
«Отечество» выступает против налога на автомобили и считает, что он должен быть отменен. «Налог на автомобили будет особенно болезненным для семей с детьми и жителей сельской местности. К сожалению, правительство даже не удосужилось проанализировать влияние налога на автомобили на семьи с детьми. Особенно в сельской местности, где сеть общественного транспорта скудна или вовсе отсутствует, автомобиль часто является единственным способом отвезти детей в школу и на отдых», - подчеркивает партия.
Эстонская торгово-промышленная палата, Эстонский союз семей с детьми-инвалидами, Эстонская палата инвалидов и многие другие организации, включая Эстонский союз автовладельцев, собрали более 70 000 подписей против введения налога на автомобили, которые были переданы в парламент страны.