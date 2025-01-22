Рийгикогу отклонил законопроект «Отечества» об отмене автоналога

Как передала пресс-служба парламента, за отклонение законопроекта проголосовал 51 депутат Рийгикогу, против - 28. Таким образом, законопроект был снят с рассмотрения Рийгикогу.

Законопроект предусматривал отмену Закона о налоге на автотранспорт. «Продвижение налога на автомобили - это еще и крупномасштабный обман избирателей, поскольку ни одна из партий правящей коалиции перед выборами не обещала ввести такой налог. Партия «Ээсти 200» перед выборами заверяла, что налог на автомобили вводиться не будет. Однако теперь партия, обещавшая новую политику и долгосрочный план, отказалась от своих слов и начала наказывать людей и предприятия налогом на автомобили», - было написано в пояснительной записке к законопроекту «Отечества».

По оценке «Отечества», правящая коалиция игнорирует тот факт, что в Эстонии уже введен налог на автотранспорт, а именно акциз на топливо. «Акциз на топливо по своей природе является наиболее логичной формой налогообложения, поскольку чем больше вы ездите, тем больше вы платите. Правящая коалиция, по сути, облагает нынешних и будущих автовладельцев двойным налогом, что не является ни экономически оправданным, ни социально справедливым», - подчеркивает «Отечество».