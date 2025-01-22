Сравнение цен продуктовых корзин от Postimees показало, что разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами выросла в три раза. Причиной стало значительное подорожание ряда повседневных продуктов в некоторых магазинах.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Разрыв в стоимости достиг рекордного уровня: одна из сетей подняла цены почти на 30%
Две недели назад разрыв между корзинами составлял всего 7,77 евро - самый низкий показатель за последние месяцы. Сегодня же эта разница увеличилась до 26,59 евро.