ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Разрыв в стоимости достиг рекордного уровня: одна из сетей подняла цены почти на 30%

Две недели назад разрыв между корзинами составлял всего 7,77 евро - самый низкий показатель за последние месяцы. Сегодня же эта разница увеличилась до 26,59 евро.

На этот раз самой дорогой оказалась корзина в Maxima. Ее стоимость выросла с 61,48 евро до 86,94 евро, что означает рост на 25,46 евро (почти 29%). Основной причиной стали резкие скачки цен на такие товары, как рис, твердый сыр и ржаной хлеб, которые подорожали в два раза. Кроме того, заметно выросли цены на кофе, фарш, свиную шейку, помидоры, сливочное масло, сыр ломтиками, паприку, вареную колбасу, овсяные хлопья и сметану.