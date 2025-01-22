Языковой департамент присудил титул «Друга года»

Присуждая титул, генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск отметил, что одним из беспокоящих ведомство мест на протяжении многих десятилетий было плохое владение полицейскими эстонским языком, особенно в Ида-Вирумаа.

Звание «Друг Языкового департамента-2024» подтверждает решительность действий идаского префекта Тарво Круупа по внедрению требований к знанию эстонского языка и поддержке языковой подготовки сотрудников полиции в Идаской префектуре, благодаря чему в настоящее время, насколько известно языковому ведомству, в префектуре больше нет сотрудников полиции, знание эстонского языка которых не соответствует требованиям, установленным на основании Закона о языке.

«Тот факт, что мы сегодня находимся в такой ситуации, это командная победа, - похвалил свою команду Крууп. - Но прилагать усилия пришлось всем, вплоть до руководителей оперативных групп Нарвского участка».

Префект имел в виду сознательно принятые решения, согласно которым приходилось работать с меньшим количеством полицейских, поскольку 5-6 лет назад в префектуре было около 70 полицейских, не соответствующих языковым требованиям, хотя им предлагались различные возможности улучшить свой языковой уровень. Однако многим из них все же пришлось оставить работу. «Это был риск, но то, что защищено Конституцией, например, язык, перевешивает эти риски. Так что это чисто ценностное решение», - сказал Крууп.

Сегодня в префектуре больше нет сотрудников, не соответствующих языковым требованиям, но в Ида-Вирумаа русский язык по-прежнему является местным языком общения. Среди чиновников стало меньше людей, владеющих русским языком, но префект видит будущее в позитивном свете.

«Полиция может быть поддержкой обществу и доносить послание о том, что как государственное учреждение она общается на эстонском языке. Меня беспокоит не тот факт, что мы не знаем русского языка, а то, что живущие в Эстонии люди не знают эстонского языка», - сказал префект.

В прошлом, например, титул «Друг года» получали от Языкового департамента лингвист и давний советник по языковой политике Министерства образования Юри Валге, Пеетер Пялл, руководитель языковой работы Института эстонского языка, лингвист Хелле Метсланг, журналист Пирет Крийван и канцлер юстиции Юлле Мадизе.