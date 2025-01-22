ФОТО, ВИДЕО Мартин Хельме вернулся в Таллинн с инаугурации Трампа, в аэропорту его ждал музыкальный сюрприз

Позавчера, когда Трамп был приведен к присяге, своими впечатлениями в СМИ делился и Хельме, который был рад тому, что в Америке появился новый президент. «Его вступление в должность было мощным и красивым зрелищем», - сказал он. По словам Хельме, 20 января теперь отмечается день освобождения Америки, когда власть демократов закончилась.