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ФОТО, ВИДЕО Мартин Хельме вернулся в Таллинн с инаугурации Трампа, в аэропорту его ждал музыкальный сюрприз

Перевод: Павел Соболев
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Сегодня вечером в Таллиннский аэропорт прибыл председатель партии EKRE Мартин Хельме, который присутствовал на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Позавчера, когда Трамп был приведен к присяге, своими впечатлениями в СМИ делился и Хельме, который был рад тому, что в Америке появился новый президент. «Его вступление в должность было мощным и красивым зрелищем», - сказал он. По словам Хельме, 20 января теперь отмечается день освобождения Америки, когда власть демократов закончилась.

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