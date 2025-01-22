ФОТО, ВИДЕО Перед посольством России в Таллинне прошла акция в поддержку Украины

Мероприятие подчеркнуло важность единства и независимости Украины, особенно в то время, когда страна продолжает сталкиваться с российской агрессией. Посыл демонстрантов был ясен: условием мира и свободы является немедленный вывод российских войск со всех украинских территорий.

По мнению организаторов, это была еще одна возможность сказать мировым лидерам, что украинцы никому не отдадут свою землю, несмотря на миллионы дискуссий, которые сейчас идут вокруг условий «перемирия» или даже «прекращения войны».

По окончании акции всем присутствующим было предложено продолжать оказывать поддержку Украине, будь то участие в дальнейших мероприятиях или ежедневная помощь и солидарность.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация украинских организаций Эстонии и активные волонтеры, которые уже много лет отстаивают интересы Украины.