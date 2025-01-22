Рийгикогу отклонил законопроект о снижении налоговой ставки на продукты питания

За отклонение законопроекта проголосовали 52 депутата Рийгикогу, против - 17. Таким образом, законопроект был исключен из процедуры.

По мнению правительства, снижение ставки налога с оборота на продукты питания было бы слишком дорогостоящим для государственного бюджета и, учитывая состояние финансов страны, нецелесообразным.

Согласно действующему законодательству, ставка налога с оборота на продукты питания составляет 22%, а с 1 июля повысится до 24%.

В пояснительной записке инициаторы законопроекта писали, что законопроект обеспечит доступность продуктов питания и отечественного картофеля, фруктов и овощей для населения. «Будет расширена свобода действий на рынке и правовая база для работы сельских микро- и малых предприятий на рынке», - указали авторы законопроекта из EKRE.

Партия добавила, что льгота по налогу с оборота на продукты питания не действует только в четырех странах ЕС - помимо Эстонии, в Дании, Болгарии и Литве.