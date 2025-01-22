Рийгикогу отказывается признать легитимность парламента и правительства Грузии

Согласно заявлению, Эстония уважает право каждого государства демократическим образом выбирать свой путь для организации общества и создания союзнических отношений с другими государствами; учитывая этот принцип, Эстония поддерживала развитие Грузии посредством тесного сотрудничества и выступала против деятельности Российской Федерации, угрожающей суверенитету Грузии и разрушающей ее территориальную целостность.

«На протяжении последнего десятилетия Эстония с нарастающей тревогой наблюдала за деятельностью Российской Федерации по оказанию влияния, направленной на раздробление грузинского общества и вмешательство в демократические выборы в Грузии», – указано в заявлении.

Согласно документу, результаты парламентских выборов, прошедших в октябре прошлого года в Грузии в условиях насилия и запугивания населения, не отражают свободную волю народа этого государства. «Поддерживаемая Российской Федерацией находящаяся у власти партия «Грузинская мечта» использует нечестные результаты выборов, чтобы добиться полного контроля над государственными учреждениями и подавить оппозицию и гражданское общество».

Согласно заявлению, Рийгикогу не признает парламент и правительство Грузии, которые были сформированы после прошедших с многочисленными фальсификациями и в условиях запугивания населения парламентских выборов, а также законность назначенного на должность президента, но признает законность президента Саломе Зурабишвили и ее попытки завершить в государстве конституционный кризис.

Рийгикогу выражает поддержку демократическим силам Грузии, требующим проведения неизбежных новых парламентских выборов для прекращения конституционного кризиса и восстановления демократии в стране; осуждает жестокое подавление мирных демонстраций, осуществленное при поддержке наступающего российского империализма, и требует прекращения любых насилия и преследований, а также освобождения всех политических заключенных. Также в заявлении Рийгикогу призывает и парламенты других стран осудить насилие, осуществленное правящим в Грузии режимом.

Согласно заявлению, Рийгикогу призывает Европейскую комиссию и государства-члены Европейского союза установить санкции в отношении политиков и официальных лиц Грузии, причастных к насильственному подавлению мирных демонстраций и преследованию лиц, отстаивающих права гражданского общества в Грузии. Также в заявлении звучит призыв существенно ограничить общение с правительственными институтами Грузии до проведения свободных и справедливых выборов и поддержать представителей гражданского общества и сохранившихся свободных СМИ Грузии, несмотря на угрозы и преследования продолжающих работать во имя свободного общества.

«Рийгикогу выражает солидарность с народом Грузии, защищающим свои права человека, Конституцию, демократию и будущее Грузии в Европейском союзе», - указано в заявлении.