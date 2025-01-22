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Дело об угрозах убийством фермеру зашло в тупик: вслед за полицией и прокуратура отказалась от расследования

Перевод: Павел Соболев
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Сельскохозяйственная техника. Иллюстративное фото.
Сельскохозяйственная техника. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Портал Maa Elu писал в начале ноября прошлого года, что известный в Ярвамаа фермер был удивлен, когда открыл свой электронный почтовый ящик и обнаружил мейл, в котором неизвестный угрожал ему расправой, упоминал топор и колючую проволоку, наконец, обещал «оставить в лесу умирать», и все это потому, что адресат - активный фермер, который использует свою землю.

Начальник Пайдеской процессуальной группы полицейского отделения Центральной Эстонии Айрика-Хелле Яласт тогда заявила, что по этому факту решили не возбуждать уголовное дело, но это решение было оспорено.

«В настоящее время жалоба об отказе в возбуждении уголовного дела рассматривается в прокуратуре», - уточнила тогда она.

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