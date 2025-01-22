Дело об угрозах убийством фермеру зашло в тупик: вслед за полицией и прокуратура отказалась от расследования

Портал Maa Elu писал в начале ноября прошлого года, что известный в Ярвамаа фермер был удивлен, когда открыл свой электронный почтовый ящик и обнаружил мейл, в котором неизвестный угрожал ему расправой, упоминал топор и колючую проволоку, наконец, обещал «оставить в лесу умирать», и все это потому, что адресат - активный фермер, который использует свою землю.