Ср, 22.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Ограничивающий избирательное право граждан третьих стран законопроект вызывает противоречивые мнения

Перевод: Павел Соболев
Copy
Бывший депутат Рийгикогу и бывший член Конституционной ассамблеи Лийя Хянни.
Бывший депутат Рийгикогу и бывший член Конституционной ассамблеи Лийя Хянни. Фото: Erik Prozes

На прошлой неделе канцлер юстиции Юлле Мадизе рекомендовала на открытом заседании конституционной комиссии Рийгикогу, где обсуждался законопроект, ограничивающий избирательные права граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, рассмотреть формулировку, предложенную Лийей Хянни (СДП), бывшим членом Конституционной ассамблеи.

По словам адвоката и преподавателя Карри Гинтера, он поддерживает предложение Мадизе рассмотреть предложение Хянни. «Мне кажется, что это разумный баланс, и мы могли бы продолжать его придерживаться, - сказала он. - Самый большой плюс в том, что это умные люди, которые продумали, как найти хороший баланс. В будущем мы можем подумать о том, чтобы больше заглянуть в прошлое и чему-то научиться из него. Лийя Хянни - опытный человек, и она нашла сбалансированное решение», - добавил Гинтер.

Текст законопроекта, принятого в первом чтении в Рийгикогу

Граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Европейского союза и граждане стран-участниц Организации Североатлантического договора, достигшие шестнадцатилетнего возраста, имеют право голосовать на выборах совета местного самоуправления на условиях, установленных законом. Условия и порядок внесения лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, в списки избирателей определяются законом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх