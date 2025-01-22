Ограничивающий избирательное право граждан третьих стран законопроект вызывает противоречивые мнения

По словам адвоката и преподавателя Карри Гинтера, он поддерживает предложение Мадизе рассмотреть предложение Хянни. «Мне кажется, что это разумный баланс, и мы могли бы продолжать его придерживаться, - сказала он. - Самый большой плюс в том, что это умные люди, которые продумали, как найти хороший баланс. В будущем мы можем подумать о том, чтобы больше заглянуть в прошлое и чему-то научиться из него. Лийя Хянни - опытный человек, и она нашла сбалансированное решение», - добавил Гинтер.