Итоги рейдов плачевны: капитан полиции рассказал о новых штрафах, нетрезвых нарушителях и камерах-гастролерах

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Вячеслав Шаталов.
– В чем изменились требования к водителям?
– С 1 января размер штрафной единицы увеличился вдвое: с 4 до 8 евро. Например, если раньше за превышение скорости на 10 км/час выписывался штраф в 40 евро, то теперь он составит 80 евро. Раньше за езду с непройденным техосмотром штрафовали на 80 евро, сейчас сумма будет вдвое больше.
– Эффективна ли данная мера? Дисциплинирует ли она водителей?
– Выводы будем делать примерно через полгода. Пока рано что-либо анализировать, поскольку прошло всего три недели.
– В каких случаях штрафы выписываются с первого километра превышения?
– Штраф за каждый километр превышения, зафиксированного стационарными камерами, увеличился с пяти до семи евро. С 1 января стали больше следить за тем, чтобы штраф выставлялся уже с первого километра.
Теперь есть понятие минимального штрафа. Это означает, что можно назначить штраф в одну штрафную единицу размером семь евро.
– Учитывается ли погрешность радара, если скорость контролируется вручную?
– Погрешность прибора – плюс/минус три километра (начиная с четвертого километра выписываются штрафы – прим.ред.).
– Чем обусловлен столь жесткий подход к водителям?
– На дорогах очень много лихачей. Культура вождения в Эстонии, к сожалению, оставляет желать лучшего. Статистика ежегодно показывает очень большое количество ДТП и смертей на дорогах.