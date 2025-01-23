Итоги рейдов плачевны: капитан полиции рассказал о новых штрафах, нетрезвых нарушителях и камерах-гастролерах

– Появится ли на наших дорогах еще больше камер слежения за скоростью?

– Установка стационарных камер – в зоне ответственности местных самоуправлений, так что это на их усмотрение. У полиции есть свои мобильные камеры, которые гастролируют по префектурам. В минувшем году они находились в Ида-Вирумаа и показали хороший результат: зафиксировано очень много нарушений.

– В этом году мобильные камеры продолжат «гастроли» по всей стране?

– Конечно!

– Участятся ли полицейские рейды? В последние дни полиция проявляет небывалую активность на дорогах Таллинна, в том числе проводит рейды «Дуют все!». С чем это связано? Каковы итоги?

– Рейды «Дуют все!» были всегда и будут проходить дальше. Полиция работает согласно графику. Многое будет зависеть и от наличия ресурсов.

Итоги субботних рейдов в Таллинне плачевны. Всего в столице за пять часов было «продуто» 2630 человек, задержано 11 пьяных водителей, двое – с уголовной степенью опьянения (более 0,75 мг/ литр, или 1,5 промилле), а также один водитель в наркотическом опьянении (цифры уточнены после эфира – прим.ред.).

Рейд начался и закончился поимкой водителей в уголовной степени опьянения! Закон предусматривает за подобное нарушение условное или тюремное заключение плюс лишение водительских прав. В зависимости от решения прокуратуры и судьи, могут также конфисковать автомобиль.