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Итоги рейдов плачевны: капитан полиции рассказал о новых штрафах, нетрезвых нарушителях и камерах-гастролерах

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  • Штрафы удвоились и выставляются с первого километра
  • Итог рейда: 14 водителей под алкоголем и наркотиками
  • За день в Таллинне: почти 40 превышений скорости

Что изменилось в новом году на дорогах Эстонии? Усилится ли контроль за превышением скорости и нетрезвыми водителями? Как повлияло на участников движения двукратное увеличение штрафов?​

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Вячеслав Шаталов

Выдержки из беседы:

– В чем изменились требования к водителям?

– С 1 января размер штрафной единицы увеличился вдвое: с 4 до 8 евро. Например, если раньше за превышение скорости на 10 км/час выписывался штраф в 40 евро, то теперь он составит 80 евро. Раньше за езду с непройденным техосмотром штрафовали на 80 евро, сейчас сумма будет вдвое больше.

– Эффективна ли данная мера? Дисциплинирует ли она водителей?

– Выводы будем делать примерно через полгода. Пока рано что-либо анализировать, поскольку прошло всего три недели.

– В каких случаях штрафы выписываются с первого километра превышения?

– Штраф за каждый километр превышения, зафиксированного стационарными камерами, увеличился с пяти до семи евро. С 1 января стали больше следить за тем, чтобы штраф выставлялся уже с первого километра.

Теперь есть понятие минимального штрафа. Это означает, что можно назначить штраф в одну штрафную единицу размером семь евро.

– Учитывается ли погрешность радара, если скорость контролируется вручную?

– Погрешность прибора – плюс/минус три километра (начиная с четвертого километра выписываются штрафыприм.ред.).

– Чем обусловлен столь жесткий подход к водителям?

– На дорогах очень много лихачей. Культура вождения в Эстонии, к сожалению, оставляет желать лучшего. Статистика ежегодно показывает очень большое количество ДТП и смертей на дорогах.

– Появится ли на наших дорогах еще больше камер слежения за скоростью?

– Установка стационарных камер – в зоне ответственности местных самоуправлений, так что это на их усмотрение. У полиции есть свои мобильные камеры, которые гастролируют по префектурам. В минувшем году они находились в Ида-Вирумаа и показали хороший результат: зафиксировано очень много нарушений.

– В этом году мобильные камеры продолжат «гастроли» по всей стране?

– Конечно!

– Участятся ли полицейские рейды? В последние дни полиция проявляет небывалую активность на дорогах Таллинна, в том числе проводит рейды «Дуют все!». С чем это связано? Каковы итоги?

– Рейды «Дуют все!» были всегда и будут проходить дальше. Полиция работает согласно графику. Многое будет зависеть и от наличия ресурсов.

Итоги субботних рейдов в Таллинне плачевны. Всего в столице за пять часов было «продуто» 2630 человек, задержано 11 пьяных водителей, двое – с уголовной степенью опьянения (более 0,75 мг/ литр, или 1,5 промилле), а также один водитель в наркотическом опьянении (цифры уточнены после эфираприм.ред.).

Рейд начался и закончился поимкой водителей в уголовной степени опьянения! Закон предусматривает за подобное нарушение условное или тюремное заключение плюс лишение водительских прав. В зависимости от решения прокуратуры и судьи, могут также конфисковать автомобиль.

В течение субботы в Таллинне было зафиксировано 38 нарушений скоростного режима: 31 превышение до 20 км/час и семь превышений свыше 20 км/час (цифры уточнены после эфираприм.ред.).

– Куда спешат жители столицы в субботу в полдень?

– Водители дают объяснения в стиле «задумался», «не заметил», «торопился», «ехал как все». Убедительных доводов ни у кого нет.

Просим других участников движения всегда сообщать на номер 112 о странном поведении тех или иных водителей. Полиция остановит их и проверит. Нередко приходится убеждаться, что наводка о пьяных водителях оказалась правильной.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: рейды на дорогах, камеры и штрафы – что изменилось?
Студия Postimees: рейды на дорогах, камеры и штрафы – что изменилось? Фото: Konstantin Sednev
  • В чем ужесточаются требования на дорогах Эстонии?
  • С 1 января 2025 года размер штрафа за превышение скорости увеличился вдвое. Эффективна ли суровая мера?
  • Сколько нарушителей выявлено на данный момент? 
  • В каких случаях штрафы за превышение выставляются с первого километра? 
  • Появится ли на дорогах еще больше камер?
  • Участятся ли полицейские рейды?
  • Будет ли измеряться средняя скорость? 
  • Почему с каждым годом нарушителей всё больше?
  • Как дисциплинировать лихачей?
  • Усилится ли контроль за движением по общественным полосам? Когда начнут штрафовать нарушителей?
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