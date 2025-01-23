Что изменилось в новом году на дорогах Эстонии? Контроль за превышением скорости и нетрезвыми водителями продолжит усиливаться? Дисциплинирует ли участников движения двукратное увеличение штрафов?
Студия Postimees: рейды на дорогах, камеры и штрафы – что изменилось? Отвечает капитан полиции
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Вячеслав Шаталов. Следите за беседой в 13:00!
- В чем ужесточаются требования на дорогах Эстонии?
- С 1 января 2025 года размер штрафа за превышение скорости увеличился вдвое. Эффективна ли суровая мера?
- Сколько нарушителей выявлено на данный момент?
- В каких случаях штрафы за превышение выставляются с первого километра?
- Появится ли на дорогах еще больше камер?
- Участятся ли полицейские рейды?
- Будет ли измеряться средняя скорость?
- Почему с каждым годом нарушителей всё больше?
- Как дисциплинировать лихачей?
- Усилится ли контроль за движением по общественным полосам? Когда начнут штрафовать нарушителей?