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Студия Postimees: рейды на дорогах, камеры и штрафы – что изменилось? Отвечает капитан полиции

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Что изменилось в новом году на дорогах Эстонии? Контроль за превышением скорости и нетрезвыми водителями продолжит усиливаться? Дисциплинирует ли участников движения двукратное увеличение штрафов?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Вячеслав Шаталов. Следите за беседой в 13:00!

  • В чем ужесточаются требования на дорогах Эстонии?
  • С 1 января 2025 года размер штрафа за превышение скорости увеличился вдвое. Эффективна ли суровая мера?
  • Сколько нарушителей выявлено на данный момент? 
  • В каких случаях штрафы за превышение выставляются с первого километра? 
  • Появится ли на дорогах еще больше камер?
  • Участятся ли полицейские рейды?
  • Будет ли измеряться средняя скорость? 
  • Почему с каждым годом нарушителей всё больше?
  • Как дисциплинировать лихачей?
  • Усилится ли контроль за движением по общественным полосам? Когда начнут штрафовать нарушителей?
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