Одним из самых приятных сюрпризов прошлого спортивного года стал Александер Селевко, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе. Теперь он мечтает снова подняться на пьедестал вместе со своим братом Михаилом, но задача непростая.
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Братья Селевко мечтают о медали чемпионата Европы, но ее цена возросла
Если в прошлом году для бронзовой медали было достаточно 250 очков, то, по словам тренера братьев Селевко Ирины Кононовой, уровень мужского фигурного катания в этом сезоне в Европе значительно выше, и для медали потребуется набрать 260–270 очков. Однако она вместе со своими подопечными готова к борьбе.