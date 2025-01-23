Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Братья Селевко мечтают о медали чемпионата Европы, но ее цена возросла

Перевод: Инна Мельникова
Copy
Михаил (справа) и Александр Селевко на тренировке.
Михаил (справа) и Александр Селевко на тренировке. Фото: Tairo Lutter

Одним из самых приятных сюрпризов прошлого спортивного года стал Александер Селевко, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе. Теперь он мечтает снова подняться на пьедестал вместе со своим братом Михаилом, но задача непростая.

Если в прошлом году для бронзовой медали было достаточно 250 очков, то, по словам тренера братьев Селевко Ирины Кононовой, уровень мужского фигурного катания в этом сезоне в Европе значительно выше, и для медали потребуется набрать 260–270 очков. Однако она вместе со своими подопечными готова к борьбе.

«С точки зрения программ мы оба полностью конкурентоспособны. Если сможем откатать чисто, вполне можем вдвоем подняться на пьедестал», – уверен Александер.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх