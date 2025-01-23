Братья Селевко мечтают о медали чемпионата Европы, но ее цена возросла

Если в прошлом году для бронзовой медали было достаточно 250 очков, то, по словам тренера братьев Селевко Ирины Кононовой, уровень мужского фигурного катания в этом сезоне в Европе значительно выше, и для медали потребуется набрать 260–270 очков. Однако она вместе со своими подопечными готова к борьбе.