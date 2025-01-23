Рийгикогу отклонил предложение отменить автомобильный налог

Разработанный партией законопроект предусматривал отмену закона о налоге на моторные транспортные средства, однако экономическая комиссия посчитала, что инициатива должна быть отклонена.

На заседании 22 января после продлившегося более двух часов обсуждения председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) предложила отклонить законопроект. Это предложение поддержал 51 депутат при 28 проголосовавших против. В итоге законопроект был изъят из парламентского производства.