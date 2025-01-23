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Сильнейший эстонский теннисист вышел во второй тур престижного соревнования

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Марк Лаял.
Марк Лаял. Фото: Tairo Lutter

Лидер мужского тенниса Эстонии Марк Лаял вышел в 1/8 финала международного турнира категории ATP Challenger 100 с призовым фондом 145 000 евро в португальском Оэйраше, сообщает rusERR.

В среду в продлившемся 2,5 часа поединке первого круга занимающий 235-е место в мировом рейтинге эстонец одержал волевую победу над 174-й ракеткой мира, португальцем Энрике Роша - 3:6, 6:2, 7:6.

На тай-брейке в решающем пятом сете Лаял выиграл со счетом 7:5.

Следующим соперником Марка Лаял станет японец Ясутака Утияма, занимающий 149-е место в рейтинге ATP.

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