Postimees поддерживает мнение премьер-министра Кристена Михала, который считает, что государство должно установить цель по расходам на оборону в размере пяти процентов ВВП. В то же время мы соглашаемся с редактором рубрики «Власть и безопасность» Меэлисом Ойдсалу, который полагает, что не стоит увлекаться «магией цифр». Если потребуется, мы должны быть готовы тратить и больше, чтобы устранить существующие пробелы в возможностях Сил обороны, на которые указывали такие военные руководители, как Мартин Херем и Андрус Мерило.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Обещание Кристена Михала жителям Эстонии
Эти пробелы в обороноспособности хорошо известны и не являются секретной информацией. Проще говоря, необходимо срочно сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Во-первых, нам требуется система противовоздушной обороны, которая в настоящее время практически отсутствует. Во-вторых, необходимо увеличить запасы боеприпасов, так как опыт Украины наглядно показывает, что их расход невероятно высок. В-третьих, как важный элемент сдерживания, нам нужно больше высокоточного оружия, способного поражать цели в глубине территории России. Эффективность такого оружия также была подтверждена в ходе войны в Украине.
Прошлым летом глава Сил обороны заявил, что для устранения основных пробелов в обороноспособности необходимо дополнительно 1,6 миллиарда евро. На данный момент правительство смогло выделить примерно 800 миллионов евро, но эта сумма рассчитана на четыре года. Завершить только половину работы к 2029 году - это слишком медленно. Мы должны действовать быстрее и решительнее, чтобы обеспечить свою безопасность. История 1939 года должна стать для нас важным уроком.
Однако у нас есть еще одна, четвертая, проблема в обороноспособности, о которой в общественном пространстве пока говорят недостаточно. Наблюдая за войной в Украине, мы видим характер войны будущего: ключевую роль играют различные дроны и связанная с ними электронная война, в частности глушение связи противника.
Как отметил эстонский оператор дронов, участвующий в войне в Украине, в интервью Яанусу Пийрсалу, Силы обороны Эстонии должны обеспечить каждого солдата и члена Сил обороны средствами для борьбы с дронами, а также обучить их защищаться от этих угроз. В противном случае в самом начале войны наша армия понесет значительные потери. Разумеется, это также предполагает развитие отечественной индустрии производства дронов и/или крупные закупки дронов.
Для устранения всех этих ключевых пробелов в обороноспособности требуется значительное финансирование. Но где взять эти средства? Повышение налогов в текущей экономической ситуации — не лучшее решение, против этого уже выступили работодатели.
В конце лета государство выпустило облигации. Хотя их объем был небольшим, этот шаг можно повторить, при этом важно, чтобы вся сумма была направлена исключительно на оборонные расходы. Во-вторых, в Европейском союзе обсуждается выпуск общих оборонных облигаций, средства от которых могли бы, среди прочего, поддержать небольшие страны, расположенные на границе с Россией, которым трудно самостоятельно закупить все необходимое.
И, конечно, мы предпринимаем эти шаги не потому, что так говорит Дональд Трамп. Мы делаем это, потому что эти меры полезны для безопасности Эстонии. Возможно, теперь начнут действовать и те европейские страны, которые до сих пор вкладывали в оборону недостаточно средств.
Итак, Кристен Михал пообещал увеличить финансирование нашей обороноспособности, так что пора переходить от слов к делу!