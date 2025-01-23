КОЛОНКА POSTIMEES Обещание Кристена Михала жителям Эстонии

Эти пробелы в обороноспособности хорошо известны и не являются секретной информацией. Проще говоря, необходимо срочно сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Во-первых, нам требуется система противовоздушной обороны, которая в настоящее время практически отсутствует. Во-вторых, необходимо увеличить запасы боеприпасов, так как опыт Украины наглядно показывает, что их расход невероятно высок. В-третьих, как важный элемент сдерживания, нам нужно больше высокоточного оружия, способного поражать цели в глубине территории России. Эффективность такого оружия также была подтверждена в ходе войны в Украине.

Прошлым летом глава Сил обороны заявил, что для устранения основных пробелов в обороноспособности необходимо дополнительно 1,6 миллиарда евро. На данный момент правительство смогло выделить примерно 800 миллионов евро, но эта сумма рассчитана на четыре года. Завершить только половину работы к 2029 году - это слишком медленно. Мы должны действовать быстрее и решительнее, чтобы обеспечить свою безопасность. История 1939 года должна стать для нас важным уроком.

Однако у нас есть еще одна, четвертая, проблема в обороноспособности, о которой в общественном пространстве пока говорят недостаточно. Наблюдая за войной в Украине, мы видим характер войны будущего: ключевую роль играют различные дроны и связанная с ними электронная война, в частности глушение связи противника.