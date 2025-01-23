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Разрыв подводного кабеля сделал отключение от России более дорогим

Перевод: Дмитрий Рая
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Линии электропередачи.
Линии электропередачи. Фото: Margus Ansu

До выхода Эстонии из российской электросети и присоединения к европейской осталось всего две с половиной недели. Руководство страны, Elering и спасатели делятся инструкциями о том, какие шаги следует предпринять жителям страны.

План действий расписан до мельчайших деталей. В 23.59 7 февраля истекает срок действия договора Эстонии с Россией. Ночью все могут спать спокойно, но утром 8 февраля связь с Россией будет отключена - сначала в Литве, затем в Латвии и около 8 утра в Эстонии. Если россияне что-то предпримут со своей стороны, у эстонских чиновников просто будет меньше работы, говорит Калле Кильк, глава компании Elering.

Затем в течение дня или полутора дней в странах Балтии будут провлдться тестирования, чтобы показать, что мы можем справиться сами. 9 февраля в 18.00 мы будем официально подключены к Европейскому союзу по литовско-польскому кабелю. Если потребуется, это будет сделано раньше.

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