Разрыв подводного кабеля сделал отключение от России более дорогим

План действий расписан до мельчайших деталей. В 23.59 7 февраля истекает срок действия договора Эстонии с Россией. Ночью все могут спать спокойно, но утром 8 февраля связь с Россией будет отключена - сначала в Литве, затем в Латвии и около 8 утра в Эстонии. Если россияне что-то предпримут со своей стороны, у эстонских чиновников просто будет меньше работы, говорит Калле Кильк, глава компании Elering.