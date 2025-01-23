Фото и видео В спортклубе MyFitness задымилась баня: людей эвакуировали, одного доставили в больницу

В среду вечером центр тревоги получил вызов на Калда-теэ в Аннлинне, где работают спортклуб MyFitness и магазин электроники ONOFF. На помощь отправились как спасатели, так и медики.
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Центр тревоги получил вызов около 19:30. На место отправились две бригады спасателей и две бригады скорой помощи. И хотя изначально спасателям была неизвестна причина вызова, около 20:00 стало известно, что в спортивном клубе MyFitness из-за задымления в сауне сработала пожарная сигнализация.