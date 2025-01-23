Организаторы крупного международного мероприятия остались без государственной поддержки

Команда, которая в течение трех лет проводила в Эстонии конференцию по технологиям будущего, получала по 30 000 евро поддержки от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) как в прошлом, так и позапрошлом году. Она планировала подать заявку на субсидию для проведения мероприятия и в этом году, но неожиданно обнаружила, что EIS перенес срок подачи заявок на несколько месяцев раньше.