Команда, которая в течение трех лет проводила в Эстонии конференцию по технологиям будущего, получала по 30 000 евро поддержки от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) как в прошлом, так и позапрошлом году. Она планировала подать заявку на субсидию для проведения мероприятия и в этом году, но неожиданно обнаружила, что EIS перенес срок подачи заявок на несколько месяцев раньше.
Для подписчиков
Организаторы крупного международного мероприятия остались без государственной поддержки
Организаторы крупнейшей в Северных странах конференции Web3, которая ежегодно привлекает в Эстонию более 500 зарубежных гостей, отметили в письме, отправленном EIS в июне прошлого года, что в 2024 году фонд заранее уведомил их о сроках подачи заявок, однако сроки для конференций 2025 года уже не были анонсированы.