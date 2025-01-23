Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Организаторы крупного международного мероприятия остались без государственной поддержки

Перевод: Вера Копти
Copy
Команда, проводящая крупнейшие в Северных странах конференции Web3, которые ежегодно привлекает в Эстонию более 500 зарубежных гостей.
Команда, проводящая крупнейшие в Северных странах конференции Web3, которые ежегодно привлекает в Эстонию более 500 зарубежных гостей. Фото: NFT Tallinn/BananaConf

Команда, которая в течение трех лет проводила в Эстонии конференцию по технологиям будущего, получала по 30 000 евро поддержки от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) как в прошлом, так и позапрошлом году. Она планировала подать заявку на субсидию для проведения мероприятия и в этом году, но неожиданно обнаружила, что EIS перенес срок подачи заявок на несколько месяцев раньше.

Организаторы крупнейшей в Северных странах конференции Web3, которая ежегодно привлекает в Эстонию более 500 зарубежных гостей, отметили в письме, отправленном EIS в июне прошлого года, что в 2024 году фонд заранее уведомил их о сроках подачи заявок, однако сроки для конференций 2025 года уже не были анонсированы.

Ранее заявки на поддержку можно было подавать в начале лета, но в прошлом году EIS передвинул срок на 4 марта. Например, для проведения конференции под названием NFT Tallinn/BananaConf в 2024 году команда подала заявку 16 июня прошлого года.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх