В среду в Нарве состоялась пресс-конференция с мэром города Катри Райк. Среди прочих вопросов обсуждался, конечно, и вопрос цены на отопление. По словам Райк, сейчас ее внимание сосредоточено на следующем отопительном сезоне, но ждать чуда не стоит.
На данном этапе Райк активно ведет переговоры с главой Enefit Power Лаури Карпом. Основная цель - понять, как будет отапливаться Нарва следующей зимой.
Напомним, что прошлым летом энергетическая компания Enefit Power запросила у Департамента конкуренции повысить цену на отопление до 117,6 евро за мВ/ч. С учетом наценки от Narva Soojusvõrk, конечная цена для нарвитян составляла бы примерно по 125-130 евро за мВ/ч. Но в итоге было принято решение запустить 11-ый энергоблок Балтийской электростанции, который ранее был выведен из эксплуатации. При работе этого блока станция производит электричество, побочным эффектом отдавая тепло, которое отапливает город.
Проблема в том, что 11-ый энергоблок было решено включить только на этот отопительный сезон. Для того, чтобы снова запустить блок в следующем году, ему нужен капитальный ремонт.
«К 20 числу января 11-ый блок работал 73% времени. Средняя температура этой зимой была на семь градусов выше, чем в прошлом году. По прогнозам Enefit Power счет за тепло за январь в этом году будет на четверть меньше, чем за то же время в прошлом», - сказала Райк.
По словам Лаури Карпа, часов работы 11-ому энергоблоку хватит до апреля. Но есть ли шанс сделать ремонт до следующего отопительного сезона?
«Руководство Enefit Power планирует ремонт, но дальше важны именно политические решения. О сумме, необходимой для ремонта, говорить пока рано. Но в целом они заинтересованы в том, чтобы отремонтировать блок и ждут решения от государства», - сказала Райк. Она добавила, что Narva Soojusvõrk объявила тендер на строительство котельной в Нарве. Такая котельная сможет покрыть потребность в отоплении всего города.
По условиям поставки, работать котельная должна на возобновляемых источниках энергии. По планам Narva Soojusvõrk подавать заявки можно уже с 1 апреля. Желающие уже есть, и если все пойдет по плану, то такая котельная может появиться в Нарве в 2028 году. Параллельно будет идти строительство новой газовой электростанции, которое правительство решило построить в Нарве тоже к 2028 году.
«Сейчас это все требует больших политических решений, и необходимо, чтобы эти решения обеспечили нам цену на отопление на уровне 2023/2024 года. Но абсолютно любой сейчас скажет вам, что цену ниже, чем зимой позапрошлого года, ожидать больше никогда не стоит. Это немыслимо», - подчеркнула Райк.
Она напомнила о том, что что 1 февраля 2025 года на Стокгольмской площади Нарвы пройдет пикет, инициатором которого стала нарвитянка Татьяна Алексеева. Сама Алексеева не является членом партии KOOS, но поддерживает ее лидера - Айво Петерсона. Цель пикета - обсудить цены на отопление. Райк пообещала принять в нем участие, хотя и считает, что такой пикет носит исключительно политический характер и приурочен к предстоящим выборам в местные самоуправления.
«Если пикет зарегистрирован, то он вполне законный, и люди имеют право высказывать свое мнение - мы живем в демократическом обществе», - заявила Райк.
Также вкратце был затронут вопрос предстоящего отключения Эстонии от российской электросети. По словам мэра, Enefit Power готова к этому и переживать не нужно, но на всякий случай всегда нужно быть готовым к неожиданностям. «На нашей встрече Лаури Карп подчеркнул, что сейчас не видит причины для того, чтобы кто-то остался без электричества», - сказала Райк.
Сам Карп отметил, что сейчас любые меры безопасности - не лишние, и их Enefit Power полностью обеспечивает, поэтому называть отключение от российской электросети кризисом было бы слишком драматично.