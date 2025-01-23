По условиям поставки, работать котельная должна на возобновляемых источниках энергии. По планам Narva Soojusvõrk подавать заявки можно уже с 1 апреля. Желающие уже есть, и если все пойдет по плану, то такая котельная может появиться в Нарве в 2028 году. Параллельно будет идти строительство новой газовой электростанции, которое правительство решило построить в Нарве тоже к 2028 году.

«Сейчас это все требует больших политических решений, и необходимо, чтобы эти решения обеспечили нам цену на отопление на уровне 2023/2024 года. Но абсолютно любой сейчас скажет вам, что цену ниже, чем зимой позапрошлого года, ожидать больше никогда не стоит. Это немыслимо», - подчеркнула Райк.

Она напомнила о том, что что 1 февраля 2025 года на Стокгольмской площади Нарвы пройдет пикет, инициатором которого стала нарвитянка Татьяна Алексеева. Сама Алексеева не является членом партии KOOS, но поддерживает ее лидера - Айво Петерсона. Цель пикета - обсудить цены на отопление. Райк пообещала принять в нем участие, хотя и считает, что такой пикет носит исключительно политический характер и приурочен к предстоящим выборам в местные самоуправления.

«Если пикет зарегистрирован, то он вполне законный, и люди имеют право высказывать свое мнение - мы живем в демократическом обществе», - заявила Райк.

Также вкратце был затронут вопрос предстоящего отключения Эстонии от российской электросети. По словам мэра, Enefit Power готова к этому и переживать не нужно, но на всякий случай всегда нужно быть готовым к неожиданностям. «На нашей встрече Лаури Карп подчеркнул, что сейчас не видит причины для того, чтобы кто-то остался без электричества», - сказала Райк.

Сам Карп отметил, что сейчас любые меры безопасности - не лишние, и их Enefit Power полностью обеспечивает, поэтому называть отключение от российской электросети кризисом было бы слишком драматично.