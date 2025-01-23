Новогодние праздники для исполнительного директора Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера и его команды выдались плодотворными. Они пытались разобраться в государственном бюджете, и, по словам Суттера, картина, которую они увидели, была удручающей. Союз направил правительству предложения по упорядочению государственных финансов.
Предприниматели предлагают помощь государству: финансовая ситуация удручающая
При анализе государственного бюджета Центральный союз работодателей Эстонии взял за основу 2019 год, так как это был последний так называемый «нормальный» год до начала различных кризисов. По словам Хандо Суттера, в то время государственные финансы находились в сбалансированном состоянии.
Однако, какой реальной картиной теперь предстали государственные финансы перед предпринимателями? За последние шесть лет, то есть по сравнению с докризисным уровнем, расходы государственного сектора выросли на 70 процентов, в то время как номинальный рост экономики за этот же период составил всего 45 процентов. В реальном выражении экономика не демонстрировала роста уже три года, что привело к тому, что государственные расходы увеличивались значительно быстрее, чем это позволяет состояние экономики.
За последние годы государственный сектор явно тратил больше, чем позволяли его возможности. Такие необоснованные расходы, по подсчетам союза, привели к росту государственного долга с 9 до 24 процентов ВВП. Это означает, что только в этом году на выплату процентов по госдолгу потребуется около 300 миллионов евро.
Кроме того, налоговая нагрузка в стране также выросла. В 2023 году она составила 35,8 процента ВВП, что выше уровня 2019 года, когда она равнялась 33,1 процента. Хотя этот показатель остается чуть ниже среднего уровня по Европейскому союзу, Центральный союз работодателей полагает, что он, вероятно, является самым высоким среди стран Восточной Европы и значительно превышает средний уровень ОЭСР, который в 2023 году составил 33,9 процента.
Куда уходят деньги?
Когда государственные расходы за последние шесть лет увеличились на 70 процентов, закономерно возник вопрос: куда направляются эти средства? Особенно на фоне того, что очереди на медицинское обслуживание продолжают расти, а учителя остаются недовольны уровнем заработной платы. Эксперты Центрального союза работодателей провели анализ расходной части государственного бюджета, и результаты их удивли.
В Эстонии повышение налогов часто обосновывается необходимостью увеличения оборонных расходов. Однако реальная ситуация выглядит иначе: даже в условиях текущей напряженной обстановки рост оборонного бюджета Эстонии можно назвать скромным. «Наибольший вклад в увеличение общих государственных расходов по сравнению с докризисным периодом приходится на социальные выплаты, которые выросли на 31 процент, и здравоохранение, где рост составил 17 процентов», - подчеркнул Суттер.
Рост социальных и медицинских расходов во многом обусловлен их индексацией. Например, ежегодно с 1 апреля пенсии увеличиваются в соответствии с индексом. При расчете индекса на 80 процентов учитываются поступления от социального налога за предыдущий год, а на 20 процентов - изменения индекса потребительских цен.
Государственный замкнутый круг
По словам Суттера, это создает замкнутый круг, в котором государство повышает налоги, что усиливает инфляцию. Из-за инфляции увеличивается индексация пенсий, и государство вынуждено выплачивать все более высокие пенсии. Рост государственных расходов, в свою очередь, снова приводит к необходимости повышать налоги.
«Увеличение государственных расходов и налоговой нагрузки в последние годы подогрело и без того быстрый рост зарплат и цен, что, в свою очередь, резко увеличило индексацию расходов. Эта индексация, как правило, основана на росте зарплат или потребительских цен, что еще больше повысило расходы государственного сектора», - говорится в обращении Центрального союза работодателей Эстонии.
В своем обращении союз предложил правительству либо заморозить индексацию расходов до восстановления экономического роста, либо пересмотреть ее принципы. Например, индексация увеличила бюджетные расходы на текущий год на 500 миллионов евро, а в период с 2019 по 2025 годы перерасход составит 2,5 миллиарда евро.
«Эстония находится в состоянии стагфляции: экономика сокращается третий год подряд, но из-за нехватки рабочей силы и повышения налогов цены продолжают расти. В таких условиях связывать государственные расходы с ростом зарплат или цен больше нельзя считать устойчивой практикой. Стагфляция - новое явление для Эстонии, и, чтобы справиться с этим, необходимо пересмотреть текущую политику», - подчеркнули представители бизнеса.
Суттер отметил, что их цель - не сокращение пенсий или увеличение очередей на медицинские услуги, а наведение порядка в системах. Как пояснил Суттер, который также входит в Совет Кассы здоровья, несмотря на разговоры о недофинансировании здравоохранения, бюджет Кассы здоровья за последние семь лет удвоился. Однако, даже при этом, Касса здоровья работает с дефицитом в размере 160 миллионов евро.
«Рост расходов в системе здравоохранения явно не является устойчивым, - подчеркнул он. - У нас в медицине высокий уровень профессионализма, но в системе есть проблема. Финансирование основано на количестве выполненных процедур, а не на достигнутых результатах. То есть финансируется процесс, а не конечный результат». Также, по словам Суттера, вызывает вопросы низкий - всего десять процентов - вклад частного сектора в оказание медицинских услуг. «Похоже, к частному сектору в медицине нет должного доверия», - отметил он.