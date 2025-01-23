Предприниматели предлагают помощь государству: финансовая ситуация удручающая

При анализе государственного бюджета Центральный союз работодателей Эстонии взял за основу 2019 год, так как это был последний так называемый «нормальный» год до начала различных кризисов. По словам Хандо Суттера, в то время государственные финансы находились в сбалансированном состоянии.

Однако, какой реальной картиной теперь предстали государственные финансы перед предпринимателями? За последние шесть лет, то есть по сравнению с докризисным уровнем, расходы государственного сектора выросли на 70 процентов, в то время как номинальный рост экономики за этот же период составил всего 45 процентов. В реальном выражении экономика не демонстрировала роста уже три года, что привело к тому, что государственные расходы увеличивались значительно быстрее, чем это позволяет состояние экономики.

За последние годы государственный сектор явно тратил больше, чем позволяли его возможности. Такие необоснованные расходы, по подсчетам союза, привели к росту государственного долга с 9 до 24 процентов ВВП. Это означает, что только в этом году на выплату процентов по госдолгу потребуется около 300 миллионов евро.