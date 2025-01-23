Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В охране критически важной энергетической инфраструктуры будет задействован Кайтселийт

Copy
Фото статьи
Фото: Eduard Iganus ja PõMKR teavitusrühm

Глава МВД Лаури Ляэнеметс в четверг представит правительству проект постановления об участии Кайтселийта в охране критически важной энергетической инфраструктуры.

Постановлением правительство при согласии президента даст право задействовать Кайтселийт в охране публичного правопорядка на период, когда Эстония выйдет из прежней системы электропередач и подключится к системе Континентальной Европы.

Согласно постановлению, действующих членов Кайтселийта и занимающих в Кайтселийте должности мирного времени военнослужащих задействуют в охране критически важной энергетической инфраструктуры.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх