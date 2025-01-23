Глава МВД Лаури Ляэнеметс в четверг представит правительству проект постановления об участии Кайтселийта в охране критически важной энергетической инфраструктуры.
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В охране критически важной энергетической инфраструктуры будет задействован Кайтселийт
Постановлением правительство при согласии президента даст право задействовать Кайтселийт в охране публичного правопорядка на период, когда Эстония выйдет из прежней системы электропередач и подключится к системе Континентальной Европы.